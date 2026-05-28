“Neko nedarīt nav izeja” - Kulbergs Saeimā sola ātru un atbildīgu valdību
"Apvienotā saraksta" (AS) politiķa Andra Kulberga durvis labām idejām vienmēr būšot atvērtas ikvienam Saeimas deputātam, viņš uzsvēra šodienas Saeimas ārkārtas sēdē, kurā lemj par viņa apstiprināšanu Ministru prezidenta amatā.
Viņš atzina, ka pirms četriem gadiem viņam nav bijis nojausmas, ka varētu kļūt par Saeimas deputātu, bet pirms divām nedēļām - ka varētu kļūt par premjeru. Kulbergs pateicās Valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam par izvirzīšanu premjera amatam un kolēģiem par uzticību.
Kulbergs izcēla, ka divu nedēļu laikā valstī ir atrisināta politiskā krīze. Viņš esot lepns, ka politiķi spējuši vienoties un rast kopīgo arī jūtīgos jautājumos. Viņš arī piebilda, ka šīs valdības veidošanas process Latvijas apstākļiem ir bijis neraksturīgi ātrs - 10 dienu laikā izveidota strādātspējīga valdība.
Ātrumu prasot arī sabiedrība. "Gumijas vilkšana tagad neder," teica Kulbergs, uzsverot, ka Latvijai vajadzīga efektīva un profesionāla valdība, kas ir reāli darīt griboša un spējīga.
Kulbergs uzsvēra, ka valdības pienākums ir rūpēties par Latvijas drošību - ārējo, ekonomisko, enerģētisko - un arī par cilvēku drošību savā valstī. Premjera amata kandidāts gribot, lai viņa vadīto valdību atceras ar vārdiem "ātrums un atbildība".
Tāpat Kulbergs uzsvēra, ka valsts ekonomika iet roku rokā ar drošību. "Bez drošības nebūs ekonomikas, un bez ekonomikas nebūs drošības," teica viņš. Ukraina tam esot labs piemērs - valsts kara apstākļos ir spējīga ražot, inovēt un eksportēt. "Vērts pamācīties," teica Kulbergs.
Politiķis arī uzsvēra, ka valsts vairs nevar dzīvot uz parāda. Tā neesot laba finanšu pārvaldība. Šādi turpinot, pēc Kulberga teiktā, ir divi varianti - vai nu celt nodokļus, vai pelnīt vairāk. "Neko nedarīt nav izeja no situācijas," atzina Kulbergs.
Viņš uzsvēra, ka "sūri nopelnītā nauda" ir jāizmanto gudri un izšķērdībai jāpieliek punkts. Kā piemērus izšķērdībai viņš minēja nepamatotas naudas balvas, liekus komandējumus un iepirkumus.
Kulbergs apgalvoja, ka nebaidās uzņemties atbildību. Viņš esot gatavs pievērst lielu uzmanību no savas puses jautājumiem, kas saistīti ar "airBaltic", "Rail Baltica" un vēlēšanu norisi.
Tāpat viņš izcēla, ka jāizbeidz lēmumu nepieņemšanas mode. Būšot jāpieņem smagi lēmumi, kas godīgi jāskaidro arī sabiedrībai.
Kulbergs solīja, ka no viņa varēs dzirdēt atvērtu valodu un netiks doti dekoratīvi solījumi. Viņš atzina, ka viņam nebūs risinājumu visām esošajām un nākotnes problēmām, nebūs atbilžu uz visiem jautājumiem, valdība nevarēs izvērtēt pilnīgi visas prioritātes. Tāpat būšot arī kļūdas, ko pieļaus arī Kulbergs. "Bet tās ir jāatzīst, jālabo un jāmācās no tām," uzsvēra politiķis.
Tas, ka šī valdība strādās priekšvēlēšanu laikā, nebūs viegli, atzina Kulbergs, tomēr tā būšot laba mēraukla, ar kuru tauta ļoti labi pateiks, vai valdība dara labu vai sliktu darbu.
Kubergs politiķu kašķus aicināja atstāt priekšvēlēšanu debatēm, jo tie nepalīdzēs sasniegt galveno.
Viņš atzina, ka, ienākot politikā, viņam bijis grūti sadzīvot ar dalījumu pozīcija un opozīcija. "Apsolu, ka labām idejām un risinājumiem manas durvis vienmēr būs atvērtas visiem Saeimas deputātiem," teica Kulbergs.
Politiķis neaicināšot citus būt iecietīgiem pret viņu vai kādu īpašu saudzības režīmu, jo asa kritika valdību turot modru.
Kulbergs pauda, ka Latvijas tauta ir pierādījusi, ka ar smagu darbu var panākt galvu reibinošus panākumus dažādās nozarēs. Viņš jautāja, kādēļ Latvija nevarētu būt pirmajā vietā arī politikā. "Domāju, ka mēs varam," uzsvēra premjera amata kandidāts.
Viņš pauda pārliecību, ka Latvija var kļūt par labāko vietu pasaulē bērniem, un, ja tā notiktu, tā kļūtu par labāko vietu pasaulē arī citiem iedzīvotājiem. Pēc Kulberga domām, Latvijā varētu būt arī ātrākā valsts pārvalde Eiropā. "Mēs to varam, ja gribam," sacīja Kulbergs.
Jau vēstīts, ka Valsts prezidents pēc Siliņas valdības krišanas jaunas valdības veidošanu uzticējis Kulbergam.
Kulberga pārstāvētais AS finanšu ministra amatam virza Māri Kučinski, tieslietu ministra amatam izvirzīts Edvards Smiltēns, savukārt Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju gatavs vadīt Edgars Tavars.
No "Jaunās vienotības" jaunajā valdībā amatus saglabās ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Meri, uz aizsardzības ministra amatu tiks virzīts Nacionālo bruņoto spēku pulkvedis Raivis Melnis, bet par satiksmes ministru - līdzšinējais iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis.
Nacionālā apvienība (NA) vadīs Izglītības un zinātnes, Kultūras, Iekšlietu un Klimata un enerģētikas ministrijas. NA valde kā jaunās valdības ministru amata kandidātus attiecīgi virza Saeimas deputātus Ilzi Indriksoni, Nauri Puntuli, Jāni Dombravu un Jāni Vitenbergu.
No Zaļo un zemnieku savienības (ZZS) jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu ieņems bijušais labklājības ministrs, Saeimas deputāts Uldis Augulis.
Tāpat no ZZS amatu saglabās Saeimas priekšsēdētāja Daiga Mieriņa.
Valsts kanceleja skaidrojusi, ka Siliņas valdības pilnvaras beigsies tajā brīdī, kad Saeima apstiprinās jauno Ministru kabinetu.