Evika Siliņa pasniedz pateicības ministriem
Ministru prezidenete Evika Siliņa pasniedz pateicības rakstus un piemiņas veltes ministriem.
FOTO: medaļas par demisiju? Siliņa pēdējā valdības sēdē ministriem dala atzinības rakstus un piemiņas veltes
Lai gan demisionējušās Evikas Siliņas ("Jaunā vienotība") valdības darbs sabiedrībā vērtēts neviennozīmīgi un tās krišana saistīta ar politisko krīzi, aizejošā Ministru prezidente savā pēdējā valdības sēdē neskopojās ar uzslavām savas valdības ministriem, izsniedzot pateicības rakstus un īpašas piemiņas zīmes.
Otrdien, 26. maijā, vadot savu pēdējo valdības sēdi, demisionējusī Ministru prezidente Evika Siliņa atzina, ka līdzšinējā valdība ir daudz kritizēta, un daudz kur "droši vien pamatoti".
Neraugoties uz to, premjere uzsvēra, ka paveiktā ir daudz, jo pieņemti daudzi un svarīgi lēmumi.
Siliņa sēdes atklātās daļas sākumā pateicās visiem ministriem, valsts sekretāriem un viņu vietniekiem, kā arī sadarbības partneriem par kopīgo darbu. Politiķe kārtējo reizi uzsvēra, ka šajā laikā pieņemti ļoti daudzi un svarīgi lēmumi. Ministriem, kuri paliks arī nākamajā valdībā, Siliņa novēlēja saglabāt savus prioritāros jautājumus augstu.
Par "sekmīgu sadarbību"
Kā liecina publiski pieejamā informācija no valdības sēdes, atvadīšanās noritēja uz izteikti pozitīvas un pat svinīgas nots. Jauns.lv novēroja, ka demisionējusī premjere ministriem pasniedza īpašus pateicības rakstus, uz kuriem lasāms, ka tie piešķirti par "sekmīgu sadarbību un pašaizliedzīgu darbu Latvijas izaugsmei". Spriežot pēc fotogrāfijām, līdz ar atzinības rakstiem tika pasniegtas arī īpašas piemiņas veltes.
Ņemot vērā sabiedrības interesi par valsts pārvaldes caurskatāmību un līdzekļu izlietojumu, Jauns.lv ir vērsies Valsts kancelejā, lai noskaidrotu, cik lieli valsts budžeta līdzekļi izlietoti šo dāvanu un atzinību izgatavošanai. Tāpat lūgts skaidrot, vai Latvijas politiskajā praksē ir ierasts, ka premjers, kurš pats atkāpies no amata politiskas krīzes dēļ, atalgo savus ministrus ar šādām atzinībām. Valsts kancelejas atbilde vēl tiek gaidīta un tiks publicēta līdzko tā tiks saņemta.
Cīņa "Jaunajā vienotībā"
Vērtējot šo žestu, bijušais Saeimas deputāts, politiķis Andrejs Panteļējevs portālam Jauns.lv norāda, ka publiska apbalvošana demisionējušas valdības gadījumā ir visai netipiska. "Tas nav tā ļoti tradicionāli. Cita lieta, ja tas būtu saistīts ar vēlēšanām, tad tas ir vairāk pieņemts. Bet, ja runā par valdību, kas atkāpusies, tad parasti tā pateikšanās notika tādā intīmākā, savstarpējā gaisotnē," viņš skaidro.
Panteļējevs vērš uzmanību uz bijušās premjeres pēdējā laika pastiprināto aktivitāti. "Viena lieta – es nesaku, ka tas ir labi vai slikti, bet pēdējā laikā Evika Siliņa bieži parādās dažādos medijos un sabiedriskajā telpā. Es domāju, ka tas nedaudz atspoguļo to nosacīto priekšvēlēšanu cīņu, kas pašlaik notiek pašā "Jaunajā vienotībā". Proti, jautājumā par to, kas būs partijas premjera kandidāts gaidāmajās vēlēšanās," analizē eksperts.
Viņa vērtējumā, politiķe ar šādu žestu mēģina sabiedrības acīs spodrināt aizejošās valdības tēlu, uzturot stāstu par it kā labi padarītu darbu. Panteļējevs prognozē, ka saistībā ar šo iekšējo politisko konkurenci sabiedrība vēl redzēs dažādas līdzīgas publiskās izpausmes.
Ministri neskopojas ar uzslavām
Pateicību par kopīgo darbu valdībā Siliņai pauda arī vairāki ministri. Veselības ministrs Hosams Abu Meri ("Jaunā vienotība") uzsvēra, ka šīs valdības laikā izdevies pieņemt ļoti daudz veselības nozarei svarīgu lēmumu un īpaši izcēla premjeres "stipro plecu".
Savukārt satiksmes ministrs Atis Švinka ("Progresīvie") pauda, ka Siliņas personīgais ieguldījums esot ļāvis navigēt un virzīt ļoti grūtus jautājumus satiksmes nozarē. Paldies par kopīgo darbu teica arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS), kurš atvadu sēdē politiķei pasniedza ziedus.
Portāls Jauns.lv jau vēstīja, ka 14. maijā Evika Siliņa paziņoja par atkāpšanos no amata. Siliņa paziņojumā medijiem uzsvēra, ka tagad un vienmēr viņai svarīgākais ir bijis iedzīvotāju labklājība un drošība. Tā vienmēr esot bijusi atbildība pret katru Latvijas iedzīvotāju. "Šobrīd Latvijas iedzīvotājiem vairāk nekā jebkad ir vajadzīga drošības sajūta nevis partiju ķīviņi, nevis amatu dalīšanas vai partiju pozicionēšanās," teica Siliņa.