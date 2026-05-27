Aizturēts Latvijas pilsonis, kurš otro reizi gada laikā pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas
Otrdien, 26. maijā, Augšdaugavas novadā aizturēts Latvijas pilsonis, kurš jau otro reizi gada laikā pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas.
Robežsargi Tabores pagastā mēģināja pārbaudei apturēt kādu Nissan markas automašīnu, taču tās vadītājs nepakļāvās robežsargu likumīgai prasībai un turpināja braukt. Robežsargi nekavējoties uzsāka automašīnas vajāšanu, kuras laikā konstatēja, ka transportlīdzekļa vadītājs no automašīnas izsēdināja vairākas personas, pēc kā apturēja automašīnu.
Veicot meklēšanas pasākumus, robežsargi netālu no automašīnas konstatēja piecas aziātiskas izcelsmes personas bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu.
Pret pārvadātāju – Latvijas pilsoni – uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 2851 panta trešās daļas par liela personu skaita, tas ir, vienā gadījumā vairāk nekā piecu personu, nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā.
Latvijas pilsonim šis jau ir otrais šāda veida noziedzīgs nodarījums, ko viņš ir veicis gada laikā. Jau ziņots, ka 2025. gada 23. jūlijā, robežsargi sadarbībā ar Valsts policijas un Bauskas novada pašvaldības policijas amatpersonām, operatīvo pasākumu rezultātā Bauskas novadā aizturēja vienu personu, kas pārvadāja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušas personas. Arī toreiz autovadītājs nepakļāvās rīkojumam atstāties un, strauji palielinot ātrumu, sāka bēgšanu, taču zaudēja kontroli pār transportlīdzekli un nobrauca no ceļa, iebraucot grāvī. Pret personu jau toreiz uzsākts kriminālprocess par liela personu skaita nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā. Latvijas pilsonim sākotnēji piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums, bet otra noziedzīga nodarījuma veikšanas brīdī, ko veica vakar, bija spēkā drošības līdzeklis – drošības nauda.
Piecas personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Tāpat pret transportlīdzekļa vadītāju uzsākts administratīvā pārkāpuma process par nepakļaušanos tādas personas prasībai apturēt transportlīdzekli, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi - par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.