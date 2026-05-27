Šodien 14:42
Ceturtdien vējš atgriezīsies ar jaunu spēku, dažviet dārdēs pērkons un gaidāma krusa
Naktī uz ceturtdienu vējš Latvijā kļūs lēnāks, bet dienā atkal gaidāmas spēcīgas brāzmas, prognozē sinoptiķi.
Tuvākajā diennaktī būs mainīgs mākoņu daudzums. Nakts stundās vietām īslaicīgi līs, dienā - daudzviet. Šur tur dārdēs pērkons un kritīs krusa.
Minimālā gaisa temperatūra naktī būs no +4 grādiem dažviet valsts austrumos līdz +10 grādiem piekrastē. Dienā termometri rādīs +11..+16 grādus.
Ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā sasniegs 14-19 metrus sekundē, lietus un krusas mākoņi var izraisīt lokālas vēja brāzmas virs 20 metriem sekundē.
Rīgā naktī gaidāmas ziemeļrietumu vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē, dienā - līdz 19 metriem sekundē. Gan naktī, gan dienā iespējams īslaicīgs lietus. Gaisa temperatūra būs +9 grādi naktī un līdz +14 grādiem dienā.