Latvija pakāpjas pasaules čempionāta spēka rangā, ceturtdaļfināla pretiniece Norvēģija ir krietni augstāk
Aktuālajā pasaules čempionāta spēka rangā Latvijas hokeja izlase pakāpusies uz astoto vietu, taču krietni augstākā pozīcijā atrodas Latvijas pretiniece ceturtdaļfinālā Norvēģija.
Latvijas hokejisti jaunākajā spēka rangā ir astotie. pakāpjoties par divām vietām. Uzrakstā izcelts Latvijas gūto vārtu rekordists Rūdolfs Balcers. "Sarkanbaltsarkano līderi, tu ieiesi vēsturē." Tas gan nozīmē, ka no ceturtdaļfināla komandām spēka rangā latvieši ir novietoti viszemāk.
The #MensWorlds preliminary round is done, new Power Rankings are in! 👀🏒 #IIHF pic.twitter.com/0J4n9MThVL— IIHF (@IIHFHockey) May 26, 2026
Augstajā ceturtajā vietā ir Latvijas pretiniece ceturtdaļfinālā Norvēģija, kura grupas turnīrā pārsteidza ar uzvarām pār spēcīgajām Zviedriju un Čehiju. "Pēdējo reizi, kad spēlējām ceturtdaļfinālā, Koblaks bija četrus gadus vecs." Ar to domāts Norvēģijas rezultatīvākais spēlētājs grupā Tīnuss Luks Koblars, kuram astoņi punkti (5+3), kļūstot par turnīra atklājumu.
Spēka rangā pirmie ir mājinieki Šveice. Pirmo trijnieku noslēdz Kanāda un Somija, bet bez Norvēģijas labāko sešiniekā ierindota ASV un Čehija. Ceturtdien, 28. maijā, tiks aizvadīti visi ceturtdaļfināli. Bez Latvijas un Norvēģijas dueļa savā starpā par vietu pusfinālā spēkosies ASV pret Kanādu, Šveice pret Zviedriju un Somija pret Čehiju.