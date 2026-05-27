Latvijas uzņēmuma īpašniece: "Bez iebraucējiem mēs neiztiksim"
Augļkopības uzņēmuma SIA "Very Berry" īpašniece, valdes priekšsēdētāja Gundega Sauškina TV24 raidījumā "Latvijas labums" pauda viedokli par trešo valstu darbaspēku Latvijā.
"Pagājušogad mēs izmēģinājām arī indiešus. Nu, kā strādnieki varbūt nav sevišķi, bet viens palika, izteica vēlēšanos palikt uzņēmumā, strādā ļoti labi. Es esmu atmetusi visus aizspriedumus par citām rasēm.
Man īstenībā tie arī tik lieli nav bijuši, bet tagad esmu iepazinusi gan tumšādainos cilvēkus, gan aziātus, un jebkurā nācijā ir slikti, un jebkurā nācijā ir labi darbinieki. Tā ka nevar teikt... bet bez iebraucējiem mēs neiztiksim. Mūsu ekonomika... mēs neizvilksim," sacīja Sauškina un piebilda, ka nebūs vairs kas maksā pensijas pensionāriem.
Sauškina uzskata, ka Latvijas Darba devēju konfederācijai ir ļoti laba prezentācija par to, kas ir tagad un kas būs. Lai mēs ietu tālāk, mums trūkst darbaspēka, pauda uzņēmēja.
"Es domāju, ka ir jāuzticas uzņēmējiem. Ja uzņēmējs kādu darbinieku pie sevis grib atstāt un atstāj, nu, uzticieties mums! Mēs neturēsim cilvēku, kurs mums nav vajadzīgs. Mums ir bijuši ļoti dažādi gadījumi, un mūsu pašu cilvēki ļoti labi tiek galā," tā Sauškina
Aaugļkopības uzņēmums SIA "Very Berry" 2024. gadā strādāja ar 1,74 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 51,2% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga par 60% un bija 256 647 eiro, liecina "Firmas.lv".
"Very Berry" 2023. gadā strādāja ar 1,151 miljona eiro apgrozījumu, kas ir par 10,3% vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa pieauga 4,3 reizes un bija 160 415 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 1998. gadā, un tā pamatkapitāls ir 128 058 eiro. "Very Berry" īpašnieki ir Gundega Sauškina (60%), Sergejs Sauškins (30%) un Antons Sauškins (10%).