Liepājas Rietumkrasta vidusskolu pievienos Liepājas Raiņa vidusskolai
Liepājas pašvaldība īsteno izglītības iestāžu tīkla reorganizāciju, lai pielāgotos demogrāfiskajām tendencēm, uzlabotu kvalitāti un nodrošinātu efektīvāku resursu izmantošanu. Apvienojot vadību un saglabājot trīs darbības vietas, skolēniem un pedagogiem tiks nodrošinātas plašākas mācību, resursu un profesionālās attīstības iespējas.
Lēmums pieņemts, turpinot īstenot rīcības programmu “Vispārējās izglītības iestāžu tīkla attīstības modelis Liepājas valstspilsētā 2023.–2028. gadu periodā”, kas paredz pakāpenisku izglītības iestāžu tīkla pilnveidi atbilstoši demogrāfiskajām tendencēm un izglītības kvalitātes prasībām.
Izglītības iestāžu tīkla sakārtošana, veidojot izglītības iestādi ar optimālu izglītojamo skaitu, nodrošinās efektīvāku infrastruktūras un cilvēkresursu izmantošanu, paplašinās izglītības programmu piedāvājumu skolēniem un sekmēs lietderīgu finanšu līdzekļu izmantošanu. Reorganizācijas rezultātā pilnā apmērā tiks nodrošināts valsts finansējums pedagogu darba samaksai, vienlaikus samazinot administratīvās izmaksas.
Jau iepriekš, izvērtējot Izglītības kvalitātes valsts dienesta ekspertu rekomendācijas, tika pieņemts lēmums par Liepājas Rietumkrasta vidusskolas izglītības pakāpes maiņu no vidusskolas uz pamatskolu. Tomēr, analizējot turpmāko skolēnu skaita samazinājumu un demogrāfiskās prognozes, secināts, ka ar šo risinājumu nepietiek, lai ilgtermiņā nodrošinātu efektīvu infrastruktūras izmantošanu un iestādes finansiālo ilgtspēju.
Skolēniem un pedagogiem pārmaiņu procesa rezultātā būs vairāki būtiski ieguvumi. Tiks saglabātas abu izglītības iestāžu vērtības, pieredze un tradīcijas, vienlaikus veidojot sadarbībā balstītu, vēl spēcīgāku un mūsdienīgāku izglītības vidi ar vienotu vadību un attīstības redzējumu, izglītības procesu, kā līdz šim, īstenojot trīs darbības vietās – Lauku ielā 54 (1.–3.klašu skolēni), Ganību ielā 106 (5.–12. klašu skolēni) un Dunikas ielā 9/11 (1.–9. klašu skolēni).
Skolēniem būs pieejams kvalitatīvs mācību process ar plašākām iespējām izmantot modernu materiāltehnisko bāzi, daudzveidīgākus mācību resursus un interešu izglītības piedāvājumu vienā no lielākajām Liepājas izglītības iestādēm. Savukārt pedagogiem tiks radītas plašākas profesionālās sadarbības un pilnveides iespējas, stiprinot profesionālo vidi un nodrošinot efektīvāku resursu izmantošanu.
Reorganizācijas procesu koordinēs Liepājas Izglītības pārvalde, izveidojot komisiju tā veiksmīgai īstenošanai, nodrošinot nepieciešamo dokumentu sagatavošanu un sadarbību ar atbildīgajām institūcijām.