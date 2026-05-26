"Jelgava" un "Liepāja" Latvijas futbola virslīgas maču noslēdz neizšķirti
"Jelgavas" futbolisti otrdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 15. kārtas spēlē mājās spēlēja neizšķirti 1:1 (1:0) ar "Liepāju".
Jelgavniekiem vārtus guva Tomāšs Ratajs, bet liepājniekiem - Kivons Leidsmans. Mača 26. minūtē pēc viesu vārtsarga Danijela Petkoviča rupjas kļūdas bumba nonāca pie Rataja, kurš panāca 1:0 mājinieku labā. Viesi rezultātu izlīdzināja 73. minūtē, kad pēc Felipes Kardozu piespēles bumbu vārtos raidīja Leidsmans.
"Liepājas" komandu šajā mačā vadīja Jānis Goba, pastiprinot baumas par galvenā trenera Andrēasa Alma iespējamo atbrīvošanu no amata.
Kārtas pēdējā spēlē šobrīd "Daugavpils" uzņem "Audu". Svētdien "Riga" pirmajā 15. kārtas mačā mājās ar 3:0 pārspēja "Super Nova" vienību. Pirmdien "Ogre United" un "Grobiņa" Salaspilī cīnījās neizšķirti 1:1, bet RFS mājās ar 3:1 uzvarēja "Tukums 2000" komandu.
RFS 15 spēlēs guvusi 40 punktus, bet "Riga" - 36. Tālāk ar 28 punktiem ir "Auda", 20 punktus guvusi "Super Nova", bet 19 un 17 punkti ir "Liepājai" un "Daugavpilij". Tālāk ar 14 punktiem ir "Jelgava", pa 13 punktiem guvušas "Grobiņa" un "Tukums 2000", bet "Ogre United" futbolistiem ir četri punkti un pārliecinoši pēdējā, desmitā pozīcija.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī. Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.