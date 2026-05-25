Mūžībā devusies izcilā ārste Maija Eglīte
Mūžībā devusies emeritētā profesore, Dr. habil. med. Maija Eglīte, izcila ārste, zinātniece, docētāja un kolēģe, dziļās sērās informē Rīgas Stradiņa universitātē.
Maija Eglīte dzimusi Rīgā 1939. gada 22. decembrī.
Profesore Maija Eglīte kopš 1967. gada strādājusi Rīgas Stradiņa universitātē (sākotnēji Rīgas Medicīnas institūtā): bijusi zinātniskā līdzstrādniece Higiēnas un arodslimību nodaļā (1967.–1980.), nodaļas vadītāja (1980.–1990). 1990. gadā viņa tika ievēlēta par profesori Aroda un vides medicīnas katedrā (sākotnēji Higiēnas katedrā) un bijusi katedras vadītāja no 1990. gada līdz 2023. gadam. 2023. gadā Maijai Eglītei tika piešķirts RSU profesores emeritus statuss, tādējādi apliecinot universitātes cieņu pret viņas ilggadējo darbu un ieguldījumu augstskolā.
Medicīnas zinātņu kandidāta grādu ieguvusi aizstāvot disertāciju Atmosfēras ozona higiēniskais novērtējums (1967.). Habilitētā medicīnas doktora disertācijas tēma Putnkopju profesionālās alerģiskās slimības (1987). Apveltīta ar izcilām darba spējām, Maija Eglīte mērķtiecīgi organizēja kā ārstniecisko, tā zinātnisko un mācību darbu.
Profesore Maija Eglīte veicinājusi un uzturējusi sadarbību ar daudzu Eiropas valstu speciālistiem un organizācijām. Ir bijusi vairāku Latvijas Zinātņu akadēmijas, starptautisku organizāciju un ārvalstu nekomerciālu institūciju finansētu pētījumu vadītāja.
Profesore bijusi 1994. gadā izveidotās Latvijas Arodslimību ārstu biedrības prezidente, Latvijas Zinātņu padomes medicīnas nozares ekspertu komisijas locekle, ES Eiropas Komisijas eksperte vides un darba veselībā, akadēmisko žurnālu redkolēģijas locekle, Hirosimas miera kustības partnere.
Maijai Eglītei ir vairāk nekā 370 publikāciju, divpadsmit grāmatu par dažādiem vides un darba veselības jautājumiem (autore vai līdzautore), trīs autorapliecību līdzautore, sastādījusi vairāk nekā 30 metodiskos un mācību materiālus. Profesore Eglīte turpināja zinātnisko darbību, gatavojot izdošanai grāmatas Darba medicīna trešo izdevumu 2026. gadā.
Profesore Maija Eglīte 2010. gadā par 45 darba mūža gadu ieguldījumu arodveselības un darba medicīnas specialitātes attīstībā un nozares drošības stratēģijas izstrādāšanā Latvijā ir apbalvota ar Triju Zvaigžņu ordeni.
Profesore Maija Eglīte vienmēr bijusi atsaucīga, izpalīdzīga un izcila kolēģe saviem darba biedriem.
Portāls Jauns.lv un Rīgas Stradiņa universitāte izsaka visdziļāko līdzjūtību profesores tuviniekiem, kolēģiem, studentiem un visiem, kuri viņu pazina.