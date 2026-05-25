Mailija Sairusa slepeni apprecējusies? Viņas mamma nejauši uzjundī baumas
Vai amerikāņu popzvaigzne Mailija Sairusa un viņas līgavainis, mūziķis Makss Morando, slepeni apprecējušies pirms dziedātājas ceremonijas Slavas alejā? Šādas baumas uzjundījusi Mailijas mamma Tiša Sairusa.
Mailija Sairusa un Makss Morando kļuva par vienu no apspriestākajiem pāriem viņas uzņemšanas ceremonijā Slavas alejā 2026. gada maijā. Popdziedātājas mamma Tiša Sairusa lika noprast, ka pāris jau varētu būt apprecējies, jo viņa, kā ziņots, viņa Maksu nodēvējusi par meitas “vīru”.
Dziesmas “Flowers” izpildītāja, kura ar rokgrupas “Liily” bundzinieku saderinājās 2025. gada nogalē, pasākumā pozēja fotogrāfiem kopā ar mammu un māsu Brendiju Sairusu, kad Tiša paziņoja: “Mēs pasauksim vīru.”
Pēc tam 27 gadus vecais Morando nostājās līdzās 33 gadus vecajai zvaigznei, lai kopā pozētu fotogrāfijām. Kādā brīdī Morando arī noskūpstīja Mailiju uz vaiga.
Makss un Mailija, kuri ir kopā kopš 2021. gada, par saderināšanos paziņoja 2025. gada decembra sākumā filmas “Avatar: Fire and Ash” pirmizrādē. Pozējot kopā uz sarkanā paklāja, fotogrāfijās bija redzams dimanta gredzens, ko Mailija nēsāja uz zeltneša. Juvelierizstrādājumu eksperte un “The Clear Cut” vadītāja Olīvija Landau lēš, ka Mailijas gredzens varētu būt aptuveni 3 līdz 4 karātu liels un maksāt no 75 000 līdz 150 000 ASV dolāru.
Mailija gan nav ne apstiprinājusi, ne noliegusi, ka būtu precējusies ar Maksu.
Mailija un Makss ir kopā kopš 2021. gada, un lielāko daļu attiecību viņi turējuši prom no publikas uzmanības. Tomēr Mailija reizēm ir runājusi par savu saikni ar grupas “Liily” dalībnieku.
Saņemot “Grammy” balvu, Mailija pateicības runā mīļi nosauca Maksu par “manu mīlestību”, pateicoties viņam un ģimenei par atbalstu. Tā paša gada novembrī viņa intervijā “Harper’s Bazaar” runāja par viņu sešu gadu vecuma starpību.
“Viņš uzauga ar klēpjdatoru, bet man bija galda dators, kuru dalīju ar brāļiem un māsām,” sacīja Sairusa. “Godīgi sakot, viņš mūsu suni ir audzinājis pēc “Reddit” padomiem. Es prasu: “Vai tu esi pārliecināts, ka mums tā jādara?” Un viņš atbild: “Reddit rakstīts tas un tas.””
Piebilstot, ka Makss ir viņai “ļoti līdzīgs”, Mailija sacīja, ka abi kā pāris “vienkārši neuztver dzīvi pārāk nopietni”.