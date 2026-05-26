Kā no “Excel” haosa pāriet uz gudru sistēmu: SIA “Līvmale” digitalizē mājražošanu
Mazam uzņēmumam vai mājražotājam sākumā viss ir šķietami vienkārši – daži produkti, pāris klientu un “Excel” tabula, kurā iespējams sekot līdzi izmaksām un pasūtījumiem. Taču, uzņēmumam augot, manuālie procesi sāk kavēt darba efektivitāti.
To pieredzējusi arī SIA “Līvmale”, kas strādā ar zīmolu “Wild’n’Free” un piedāvā dažādus medījuma gaļas produktus. “Uzņēmuma sortimentā ir ap 40 dažādu produktu, ir interneta veikals un arvien plašāks klientu loks. Izaugsme kļuva par galveno iemeslu, kādēļ uzņēmums sāka aktīvi domāt par digitalizāciju un dažādu līdzfinansējuma programmu izmantošanu,” pieredzē dalās uzņēmuma īpašnieks un vadītājs Justs Dzedons.
“Wild’n’free”, kas atrodas Melnsilā, ražo medījuma gaļas produktus, izmantojot tikai reālās medībās iegūtu medījumu. Zīmola sauklis – tik dabisks, cik dabisks var būt. Vasaras periodā uzņēmums Ziemeļkurzemes piekrastes baudītājiem piedāvā arī mājās gatavotus medījuma gaļas burgerus un steiku ēšanai uz vietas mājas kafejnīcā. “Wild’n’free” ar izbraukuma treileri piedalās arī dažādos brīvdabas pasākumos, piemēram, pilsētas svētkos un festivālos, kur apmeklētājiem piedāvā nobaudīt brieža gaļas produktus, tostarp burgerus, kā arī fast food-slow food maltītes.
Kad ar “ekseli” vairs nepietiek. Vadības sistēma ļauj redzēt reālo situāciju
Sākotnēji visa ražošanas uzskaite tika veikta “Excel” tabulās. Uzņēmuma īpašnieks atzīst – lai gan viņam patīk strādāt ar tabulām, augot saražotās produkcijas apjomam, laika patēriņš, kas tika veltīts uzskaitei, kļuva nesamērīgs. “Sapratu, ka reāli trīs dienas nedēļā pavadu “ekselī”, skaitot sieru, piparus, sāli, čili, mērci un liekot to visu kopā.” Būtiska problēma – pieauga ne tikai produktu apjoms, bet arī izmantoto izejvielu daudzveidība un cenu svārstības. Vienam produktam var būt piecas sastāvdaļas, citam pat piecpadsmit vai divdesmit, turklāt katrai izejvielai ir savas iepirkuma partijas un cenas. “Ir tikai likumsakarīgi, ka tu kā ražotājs vēlies saprast, ko esi pagatavojis un cik tas ir izmaksājis. Ja kaut ko pārdod, ir jāsaprot, kas veido cenu un kāda būs tava peļņa,” uzsver Justs Dzedons.
Īpaši problemātiskas kļuva nianses, kas ikdienā šķiet nenozīmīgas, piemēram, daži grami piparu vai neizmantotās kāpostu lapas. It kā nelielas izmaksas, taču gada griezumā summas ir būtiskas. “Uz vienu partiju tiek iztērēti, piemēram, trīs grami piparu. Gada laikā tie ir nevis trīs grami, bet jau 15 kilogrami. Un 15 kilogrami piparu tomēr kaut ko maksā,” skaidro uzņēmējs un atzīst – gada beigās bija sajūta, ka ir iztērēti vairāki tūkstoši eiro, bet nebija īsti skaidrs, par ko.
Lai atrisinātu šo problēmu, SIA “Līvmale” ar Atveseļošanas fonda līdzfinansējumu ieviesa biznesa vadības un uzņēmuma resursu vadības sistēmu MONEO, kas pielāgota konkrētā uzņēmuma vajadzībām. Tajā tiek ievadītas precīzas receptes, faktiskie izlietojuma apjomi, darba stundas un izmaksas. “Bez sistēmas, kas reāli uzskaita visu pa pozīcijām un seko līdzi noliktavas krājumiem, būtu pagrūti strādāt,” stāsta uzņēmuma īpašnieks. Tagad katram produktam sistēmā ir precīzi definēta recepte, darbinieki papildus atzīmē arī reāli izmantoto daudzumu. Tas ļauj salīdzināt teorētiskās izmaksas ar faktiskajām.
Sistēma ļoti ātri palīdzēja atklāt problēmproduktus un neefektivitāti dažādās pozīcijās. “Pirmajos pāris mēnešos pamanīju, ka bija vairāki produkti, kuriem reālā pašizmaksa nebija tā, ko es biju iedomājies,” saka Justs. Dažkārt problēma bija dārgākās izejvielās, reizēm – neplānotos pirkumos vai neefektīvā ražošanā. Šie secinājumi palīdzēja pieņemt daudz precīzākus lēmumus par atsevišķiem produktiem, piemēram, paaugstināt to cenu, mainīt recepti vai pavisam atteikties no tā ražošanas.
Trīs dienu darbu var paveikt dažās stundās
Ieviestā vadības sistēma ievērojami atvieglojusi arī ikdienas administratīvos darbus. Sistēmā tiek uzskaitītas ne tikai izejvielas, bet arī darbinieku nostrādātās stundas konkrētu produktu ražošanā.
“Tagad, kad mēneša beigās jāskaita algas, man vairs nav jāiet cauri garam sarakstam, varu daudz ātrāk aprēķināt atalgojumu, un samazinājies arī cilvēciskās kļūdas risks. Kopējais ieguvums ir ļoti jūtams. Tas, ar ko agrāk trīs dienas nedēļā nodarbojos “Excel” tabulās, tagad tiek paveikts dažās stundās,” ieguvumus uzskaita uzņēmējs.
Viņš gan uzsver, ka digitalizācijas ieviešana nav tūlītējs process. Lai pilnvērtīgi apgūtu sistēmu, pagājis aptuveni pusgads. Sākumā kļūdu netrūka, piemēram, nebija ievadītas darba stundas, bija norādītas nepareizas cenas vai izvēlētas neīstās sastāvdaļas. Taču, kā saka uzņēmējs, ilgtermiņā programmas apguvē ieguldītais laiks atmaksājies.
Nu uzņēmums jau sper nākamo soli attīstībā – ar līdzfinansējuma atbalstu tiek veidots mākslīgā intelekta (MI) risinājums interneta veikala klientu apkalpošanai. Plānots, ka sistēma automātiski apstrādās pasūtījumus, nodos tos kurjeriem un arī sazināsies ar klientiem pēc piegādes. Tāpat MI analizēs klientu paradumus un palīdzēs sagatavot personalizētus piedāvājumus.
“Esam secinājuši, ka mūsdienu klientiem svarīga ir komunikācija un sajūta, ka par viņiem neaizmirst. Ja tu ar pircēju vispār nerunā, tad viņš pie tevis varbūt arī vairs neko nepirks. Mazajiem interneta veikaliem bieži pietrūkst tieši ātras un regulāras komunikācijas ar klientiem, kamēr lielie tirgotāji to jau dara automātiski,” uzskata Justs Dzedons.
Laiks – uzņēmuma vērtīgākais resurss: no līdzfinansējuma projektiem nav jābaidās
Uzņēmuma attīstībā ļoti svarīga nozīme bijusi dažādiem atbalsta instrumentiem, kas saņemti ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA), Lauku atbalsta dienesta un citu fondu programmām. Uzņēmums jau realizējis vairākus –aptuveni astoņus – līdzfinansējuma projektus, un ir arī tādi, kas patlaban ir procesā. Justs aicina mazos uzņēmējus nebaidīties piesaistīt profesionāļus projektu sagatavošanai. “Latvijā ir pietiekami daudz konsultantu, kas ar to nodarbojas. Mans ieteikums – nepažēlojiet naudu, ko jūs viņiem samaksāsiet, jo jebkurā gadījumā ietaupīsiet gan savus nervus, gan laiku. Uzņēmēji bieži baidās no birokrātijas, taču profesionāļi palīdz izvairīties no kļūdām un būtiski atvieglo projektu rakstīšanas un iesniegšanas procesu.”
Justs Dzedons uzskata, ka digitalizācija nav modes tendence, bet nepieciešamība, īpaši mazajiem uzņēmumiem. Galvenais ieguvums ir iespēja ietaupīto laiku veltīt svarīgākām lietām – pārdošanai, mārketingam un attīstībai.
“Jebkura lieta, kas kaut kādā veidā robotizējas vai automatizējas, palīdz ietaupīt laiku. Uzņēmuma izaugsmi bieži bremzē tieši rutīnas darbi – ja tu laiku pavadi sausos ciparos vai atskaitēs, vai rutinētos darbos, kas nedod nekādu pienesumu tavai iespējai pārdot, uzņēmuma izaugsme tiek bremzēta.” Justs uzskata, ka digitalizācija ļauj uzņēmējam fokusēties uz būtiskāko – klientu piesaisti, pārdošanu un uzņēmuma attīstību. “Cik varēsi pārdot, tik liels arī būs tavs uzņēmums,” noslēgumā piebilst “Wild’n’Free” dibinātājs.
Latvijas uzņēmējiem ir pieejams plašs valsts un Eiropas Savienības finansēts atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai, kas apkopots vienotajā uzņēmēju portālā business.gov.lv un tā apakšvietnē liaa.business.gov.lv. Tur uzņēmumi var atrast informāciju par dažādām programmām – no finansējuma inovāciju un jaunu produktu attīstībai, eksporta veicināšanas un starptautiskās sadarbības iespējām līdz grantiem uzņēmumu digitalizācijai, tehnoloģiju ieviešanai un produktivitātes paaugstināšanai.
