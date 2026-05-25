Latvija lūgs Lietuvai izdot "Latvijas krājbankas" bijušo līdzīpašnieku Antonovu
Latvija lūgs Lietuvai izdot maksātnespējīgās "Latvijas krājbankas" līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, informē Latvijas Ģenerālprokuratūra.
Par tālākiem Antonova likteņa scenārijiem ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, Ģenerālprokuratūrā nekomentēja, vien norādīja, ka par izdošanu ir jālemj Lietuvas varasiestādēm.
Latvijas Ģenerālprokuratūra pieņēmusi Eiropas apcietinājuma lēmumus attiecībā uz Antonovu.
Rīgas apgabaltiesa aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo AS "Latvijas krājbankas" prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonova izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā.
Ģenerālprokuratūrā iepriekš informēja, ka Starptautiskās sadarbības nodaļā saņemti tiesas ierosinājumi par Eiropas apcietinājuma lēmumu izdošanu attiecībā uz Antonovu divos kriminālprocesos.
Izvērtējot tiesas ierosinājumus, tie atzīti par pamatotiem un attiecībā uz katru ierosinājumu pieņemts Eiropas apcietinājuma lēmums.
Tāpat ziņots, ka Francija izdevusi Lietuvai likvidējamās "Latvijas krājbankas" kādreizējās mātesbankas, likvidētās Lietuvas bankas "Snoras" bijušo līdzīpašnieku Antonovu, pirmdien paziņoja Lietuvas Ģenerālprokuratūra.
Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolatoru.
Antonovu decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdotu Eiropas orderi, un Lietuva bija lūgusi viņa izdošanu.