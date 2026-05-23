Mārtiņa Seska ekipāža ERC Skandināvijas rallijā pēc astoņiem ātrumposmiem ir ceturtā
Latvijas rallija ekipāža, ar pilotu Mārtiņu Sesku un stūrmani Renāru Franci, sestdien Zviedrijā Eiropas rallija čempionāta (ERC) otrajā posmā - Skandināvijas rallijā - pēc astoņiem ātrumposmiem ieņem ceturto vietu.
MRF komandas ekipāža Sesks/Francis, kas startē ar "Škoda Fabia RS" spēkratu, no septiņiem sestdien aizvadītajiem ātrumposmos divos sasniedza labāko rezultātu, bet vēl vienā bija trešā.
Pēc astoņiem ātrumposmiem kopvērtējumā pirmo vietu ieņem Igaunijas pilots Jaspers Vahers ("Toyota Yaris"), kuram Sesks zaudē 17,5 sekundes. No labāko trijnieka Latvijas ekipāža atpaliek 3,2 sekundes.
Svētdien tiks aizvadīti vēl deviņi ātrumposmi, no kuriem pirmais sāksies no plkst. 8.40. Sacensību tiešraide paredzēta "Go3 Sport 3" kanālā.
ERC sezona sākās aprīlī ar ralliju Spānijā, bet turpināsies jūlijā ar sacensībām Itālijā un Polijā, bet turpmākajos mēnešos būs posmi arī Čehijā, Lielbritānijā un Portugālē.
Dalība ERC posmā Zviedrijā ir daļa no Seska un Franča 2026. gada starptautisko sacensību programmas, kas paralēli startiem pasaules rallija čempionātā paredz arī atsevišķus startus Eiropas čempionātā, lai turpinātu uzkrāt pieredzi uz dažādiem segumiem un saglabātu sacensību ritmu starp WRC posmiem.