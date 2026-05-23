Ķīna netālu no Taivānas izvietojusi vairāk nekā 100 kuģu
Taivānas drošības amatpersonas paziņojušas, ka Ķīna reģionālajos ūdeņos, kas stiepjas no Dzeltenās jūras līdz Dienvidķīnas jūrai un Klusā okeāna rietumu daļai, ir izvietojusi vairāk nekā 100 jūras spēku, krasta apsardzes un citus kuģus.
Šo kuģu izvietošana sākās pirms ASV prezidenta Donalda Trampa tikšanās ar viņa Ķīnas kolēģi Sji Dzjiņpinu Pekinā un pēc samita beigām palielinājās līdz vairāk nekā 100, aģentūrai AFP, saglabājot anonimitāti, pavēstīja drošības amatpersona.
Taivānas Nacionālās drošības padomes vadītājs Džozefs Vu dalījās ar 23. maija karti, kurā redzams "Ķīnas jūras spēku izvietojums" un kurā Ķīnas jūras kara flotes un krasta apsardzes kuģi ir izvietoti no Dzeltenās jūras pie Korejas pussalas līdz Dienvidķīnas jūrai un Klusā okeāna rietumu daļā.
Starp vairāk nekā 100 kuģiem ir arī jūras izpētes un pētniecības kuģi, aģentūrai AFP pavēstīja drošības amatpersona.
Nav skaidrs, ko šie kuģi dara, taču Ķīnas jūras spēku un krasta apsardzes kuģi iepriekš ir veikuši mācības šajos ūdeņos.
Ķīna pēdējos gados ir pastiprinājusi militāro spiedienu uz Taivānu, gandrīz katru dienu izvietojot ap salu iznīcinātājus un karakuģus un rīkojot vairākas plaša mēroga mācības.