Krievija gatavo triecienu pret Kijivu, kurā varētu izmantot “Orešņik” raķeti, brīdina Zelenskis
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien brīdināja, ka Krievija gatavojas jaunam triecienam pret Ukrainu, iespējams, izmantojot hiperskaņas ballistisko raķeti “Orešņik”.
Viņš pauda, ka par šādiem draudiem liecina Ukrainas, ASV un Eiropas izlūkdienestu rīcībā esošā informācija. “Mēs redzam pazīmes, kas liecina par gatavošanos kombinētam triecienam pa Ukrainas teritoriju, tostarp Kijivu, izmantojot dažādu veidu ieročus. Šādā uzbrukumā varētu tikt izmantoti arī vidējā darbības rādiusa ieroči,” vietnē “X” pauda Zelenskis.
Viņa brīdinājums izskanēja dienu pēc tam, kad Krievijas vadonis Vladimirs Putins uzdeva armijai sagatavot iespējamos atbildes soļus pēc drona uzbrukuma studentu kopmītnēm Krievijas kontrolētajā Luhanskas reģionā. Ukraina noliegusi, ka tai būtu kāda saistība ar šo uzbrukumu.
Krievija jau iepriekš divas reizes izmantojusi “Orešņik” raķetes pret Ukrainu. Pirmo reizi tas notika 2024. gada novembrī, kad Maskava paziņoja par triecienu militārai rūpnīcai Ukrainā. Ukrainas avoti toreiz norādīja, ka raķete bijusi aprīkota ar imitācijas kaujas galviņām un nodarījusi ierobežotus postījumus. Otro reizi “Orešņik” izmantota 2026. gada janvārī, kad trieciens skāra Ļvivas apgabalu Ukrainas rietumos.
Krievijas vadonis Vladimirs Putins iepriekš dižojās, ka “Orešņik” esot praktiski neiespējami pārtvert, jo tās ātrums vairāk nekā desmitkārt pārsniedz skaņas ātrumu. Lielbritānijas, Francijas un Vācijas līderi jau janvārī Krievijas šādas raķetes izmantošanu raksturoja kā “konfliktu eskalējošu un nepieņemamu rīcību”.
Zelenskis uzsvēra, ka Ukraina sagaida nevis reakciju pēc iespējamā uzbrukuma, bet preventīvu rīcību no starptautiskajiem partneriem. “Spiediens uz Maskavu ir jāpastiprina, lai tā nepaplašinātu šo karu,” norādīja Ukrainas prezidents.