Rumāņu režisora Kristiana Mundžu filma “Fjords” vēsta par kādu kristiešu ģimeni, kas dzīvo Norvēģijā.
Vakar 23:41
Kannu kinofestivāla galveno balvu izcīna rumāņu režisora Kristiana Mundžu drāma "Fjords"
Kannu kinofestivāla galveno balvu — Zelta palmas zaru — izcīnījusi rumāņu režisora Kristiana Mundžu drāma “Fjords”, kas vēsta par kristiešu ģimenes dzīvi Norvēģijā.
"Šis ir vēstījums par iecietību, iekļaušanu un empātiju. Tās ir brīnišķīgas vērtības, ko mēs visi lolojam, bet mums tās biežāk jāīsteno praksē," sacīja Mundžu. Festivāla otru prestižāko balvu "Grand Prix" saņēma režisora Andreja Zvjaginceva kara drāma "Mīnotaurs".
"Dariet galu slaktiņam, visa pasaule to gaida," sacīja Zvjagincevs, adresējot teikto Krievija diktatoram Vladimiram Putinam.
Beļģu aktrise Virdžīnija Efira un japāņu aktrise Tao Okamoto dalīja balvu par labāko sieviešu lomu drāmā "Viss pēkšņi", kas tika uzņemta pansionātā.
Arī beļģu duets Emanuels Makija un Valentīns Kampāne dalīja balvu par labāko vīriešu lomas atveidojumu Lūkasa Donta režisētajā Pirmā pasaules kara geju drāmā "Gļēvulis".