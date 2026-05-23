Šodien 21:56
Jelgavā uz Driksas tilta avarējis mikroautobuss - garāmbraucošie autovadītāji nekavējoties steigušies palīgā. VIDEO
Aizvadītajā naktī ap pusnakti Jelgavā uz Driksas tilta avarēja mikroautobuss, norāda Sadursme.lv. Pēc aculiecinieku stāstītā, ceļu satiksmes negadījums notika, jo transportlīdzekļa vadītājam pie stūres pēkšņi pasliktinājies veselības stāvoklis.
Notikuma aculiecinieki stāsta, ka garāmbraucošie autovadītāji nekavējoties apstājušies un steigušies šoferim palīgā. Cilvēki mēģinājuši atbrīvot vadītāju no sadursmē cietušā mikroautobusa vēl pirms glābēju ierašanās.
Pēc neilga laika notikuma vietā ieradās ugunsdzēsēji glābēji un mediķi, kuri cietušo atbrīvoja no transportlīdzekļa un nogādāja slimnīcā. Plašāka informācija par vadītāja veselības stāvokli pagaidām netiek sniegta. Negadījuma dēļ Driksas tilts uz laiku tika slēgts satiksmei.