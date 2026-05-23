Futbols
Vakar 23:16
"Barcelona" futbolistes sagrauj Lionas "Olympique" un triumfē Čempionu līgā
Spānijas sieviešu futbola klubs "Barcelona" sestdien Oslo ar 4:0 (0:0) sagrāva Lionas "Olympique" futbolistes un triumfēja UEFA Čempionu līgā..
Lionas vienība izvirzījās vadībā pēc spēlētām 14 minūtēm, taču aizmugures dēļ vārtu guvums netika ieskaitīts. Otrajā puslaikā pēc aizvadītām desmit minūtēm "Barcelona" vadībā izvirzīja Eva Pajora, kura 15 minūtes vēlāk izcēlās ar vēl vienu precīzu sitienu.
Pamatlaika pēdējā minūtē un kompensācijas laikā vēl divas reizes pretinieču vārtsardzi pārspēja Salma Paraljuelo, nodrošinot "Barcelona" pārliecinošu uzvaru. Pērn par čempionēm kļuva Londonas "Arsenal" futbolistes, kuras finālā ar 1:0 apspēlēja "Barcelona".