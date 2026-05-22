Kokteiļu estētika ART DECO noskaņās

Dzīvesstils

Sadarbības projekts

A’DROP bārs – Art Deco stilā veidota vieta, kur kokteiļu baudīšana pārtop īstā pieredzē. Šī ir vieta, kur satiekas izsmalcināts dizains, pasaules līmeņa dzērieni un radoša pieeja, piedāvājot viesiem iespēju iejusties lielpilsētu kokteiļu kultūras atmosfērā tepat Rīgā.

Rīgas Klusajā centrā,  Antonijas ielā, A’DROP ienesis atmosfēru, kas vairāk asociējas ar Eiropas lielpilsētu kokteiļu kultūru nekā ierastu bāra pieredzi. Art deco estētikā veidotā vide apvieno klasisku eleganci, smalki izstrādātu dizainu un izteiktu uzmanību pret detaļām, radot sajūtu, ka vakars šeit rit nedaudz citā tempā.  A’DROP centrā ir kokteiļu kultūra augstākajā līmenī.

Visi dzērieni ir galvenā bārmeņa Māra Locāna autordarbi – pārdomāti, tehniski precīzi un vizuāli izsmalcināti. Iedvesma smelta gan no Campari estētikas un klasikas, gan no aktuālajām pasaules bāru tendencēm. Līdzās ikoniskajiem kokteiļiem šeit iespējams baudīt arī radošas autorkompozīcijas, kurām katra sastāvdaļa tiek gatavota uz  vietas, piešķirot dzērieniem niansētu garšas dziļumu un individualitāti. 

Interjerā harmoniski integrēti Campari vizuālās identitātes elementi, radot atmosfēru, kas  atgādina elegantus kokteiļu bārus Milānā, Parīzē vai Ņujorkā. Tieši šī estētiskā pārliecība  padara A’DROP par vietu, kur kokteilis kļūst ne tikai par dzērienu, bet par daļu no kopējās  pieredzes. Nedēļas nogalēs atmosfēru  papildina DJ seti un dzīvās mūzikas vakari, piešķirot telpai  dinamisku, bet izsmalcinātu  enerģiju.

Par aktuālajiem koncertiem un plānotajiem pasākumiem uzzināt var sekojot Instagram.

Kontakti un informācija:

Antonijas iela 12, Rīga

