Itālijas garšu galamērķis Rīgā – restorāns LIMONE
Rīgas restorānu ainava kļuvusi vēl bagātāka – gastronomiskais galamērķis LIMONE, kas radīts visiem īstiem itāļu virtuves cienītājiem. Restorāna koncepts iedvesmu smēlies Itālijas dienvidu noskaņās – ziedošajos citronkoku dārzos, kur svaigums, aromāts un saules pieskāriens kļūst par neatņemamu pieredzes daļu.
Jau pats nosaukums “LIMONE” atklāj restorāna būtību – citrons šeit nav tikai sastāvdaļa, bet gan galvenais simbols, kas caurvij gan interjeru, gan ēdienkarti, gan dzērienu piedāvājumu. Tas iemieso Itālijas vieglumu, eleganci un dzīvesprieku.
Restorāna virtuvi vada izpildšefpavārs Jurijs Kovriženko, kurš savu meistarību pilnveidojis prestižajās Itālijas kulinārijas skolās – Scuola Internazionale di Cucina Italiana Lukā un Kulinārijas institūtā Turīnā. Viņa vadībā tapusi ēdienkarte, kas apvieno autentiskas receptes ar mūsdienīgu pieeju. LIMONE ēdienkartē pārstāvēti dažādi Itālijas reģioni, ļaujot viesiem doties īstā kulinārā ceļojumā. Piedāvājumā ir izsmalcināti pastas ēdieni, picas, sulīgi gaļas ēdieni, svaigas jūras veltes.
Saldo ēdienu cienītājus priecēs latviešu konditores Diānas Gobas radītie deserti, kuros apvienota izsmalcinātība un radošums. Īpaši izceļas restorāna firmas ēdieni – POMODORO ar zemeņu pildījumu, citrona formas deserts, kā arī arbūza tartars ar grieķu jogurtu un mango dzeltenumu.
Savukārt dzērienu karti veidojis Deniss Smirnovs, Latvijas Bārmeņu federācijas prezidents, piedāvājot kokteiļus, kas lieliski papildina maltīti. Dzērienu karte radīta, iedvesmojoties no klasiskajām Itālijas tradīcijām. Viesi var baudīt tādus kokteiļus kā limoncello spritz, aperol spritz un botanical negroni, kā arī citus rūpīgi izstrādātus dzērienus, kas atsvaidzina un papildina maltītes garšu nianses.
LIMONE nav tikai restorāns – tā ir vieta, kur izjust Itālijas atmosfēru tepat Rīgā. No rūpīgi izstrādātās ēdienkartes līdz pārdomātajam konceptam – viss veidots, lai viesi varētu nesteidzīgi baudīt dzīvi, kā to dara Itālijā.
T/C Galleria Rīga
Rīga, Dzirnavu iela 67, 7. stāvs