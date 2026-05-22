Dzīvās mūzikas bārs un restorāns ST. BLACK – pilsētas ritms ar raksturu
Dzīvās mūzikas bārs un restorāns ST. BLACK ir vieta un laiks īstiem cilvēkiem – īstam priekam un patiesām sarunām, neviltotiem smiekliem un jauniem atklājumiem. Industriālajā šikā tērptajā bārā un restorānā īsto ST. BLACK raksturu sajutīsi katrā detaļā, Plašā ēdienkarte radīta, iedvesmu meklējot dažādu tautu kultūrā un virtuvē.
ST. BLACK bārā atklāsi jaunas krāsas, nobaudot dzērienus, kas garšo tikpat labi kā izskatās – veidoti, izmantojot sezonas garšas. Vakaros tevi un tavus draugus gaidīsim dzīvās mūzikas koncertos sešas dienas nedēļā un muzikāli krāšņās nedēļas nogales ballītēs. Un kopā nebaidīsimies būt īsti – vienalga, svēti vai grēcīgi.
ST. BLACK ir ģimenes uzņēmums ar saknēm Liepājā un durvis vēra 2020. gada vasarā, kopš pirmās dienas vienmēr meklējot atkal jaunu iedvesmu, kā iepriecināt draugus un klientus, kā apvienot praktisko un priekpilno, kā dot iespēju steidzīgam garāmgājējam atrast prieku ikdienā un kā vienuviet spēt un paspēt izbaudīt pēc iespējas vairāk – gan gardus ēdienus, gan nedaudz grēcīgus dzērienus, gan spožas ballītes un sirdij mīļām dziesmām bagātus koncertus.
Dzirnavu iela 57A, Rīga