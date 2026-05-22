Latvijas garšas FINE DINING interpretācijā
JOHN Chef’s Hall, kas piedāvā daudz vairāk nekā tikai restorāna apmeklējumu. Tā ir rūpīgi veidota pieredze, kur katrai detaļai ir nozīme – no interjera līdz pēdējam garšas akcentam šķīvī.
Rīgas klusajā centrā, elegantajā A22 Hotel, JOHN Chef’s Hall piedāvā fine dining pieredzi, kur gastronomija kļūst par rūpīgi izstrādātu stāstu par Latvijas sezonām, produktiem un garšām. Šeit viss balstīts kvalitātē, precizitātē un cieņā pret produktu, ļaujot vietējām izejvielām atklāties mūsdienīgā un niansētā interpretācijā.
Restorāna centrā ir Michelin zvaigznes novērtētā degustācijas ēdienkarte – stāsts par zemi, gadalaikiem un cilvēkiem, kuri šos produktus rada. Šefpavāra Kristapa Sīļa rokraksts apvieno klasiskas tehnikas ar laikmetīgu skatījumu, radot ēdienus, kuros pazīstamas garšas iegūst jaunu dziļumu un tekstūru. Katrā šķīvī jūtama precizitāte, estētika un dabiska garšu harmonija bez liekas pārspīlētības.
JOHN Chef’s Hall atmosfēru papildina atturīgi izsmalcināts interjers un nesteidzīgs serviss, ļaujot pilnībā koncentrēties uz pašu pieredzi. Tā nav tikai maltīte, bet vakars, kur katrai detaļai ir nozīme. Otrdienās un trešdienās restorāns pārtop par JOHN Chef’s Hall Lounge – dizaina telpu kokteiļiem, vīniem un vieglām uzkodām elegantā vakara noskaņā. Savukārt rīti šeit sākas ar JOHN Breakfast – iz smalcinātām brokastīm, kur vietējie produkti sastopas ar nesteidzīgu dzīves ritmu. JOHN Chef’s Hall ir vieta, kur Latvijas garšas tiek pasniegtas ar pasaules līmeņa precizitāti un mūsdienīgu estētiku.
Darba laiki:
JOHN Chef’s Hall: ceturtdiena–sestdiena 18.00–22.00
JOHN Breakfast: darba dienās 7.30–11.00 | brīvdienās 8.00–12.00
JOHN Chef’s Hall Lounge: otrdiena–trešdiena 17.30–22.30
A22 Hotel, Rīga, Ausekļa iela 22