Noslēgusies līdz šim apmeklētākā “Pavasara kross Mārupē” sezona
20. maijā pie ūdenskrātuves “Pavasari” Jaunmārupē notika finālposms skriešanas sacensībām “Pavasara kross Mārupē 2026”, noslēdzot sešu posmu sēriju, kas šogad pulcēja rekordlielu dalībnieku skaitu.
“Pavasara kross Mārupē” šogad izrādījās līdz šim apmeklētākais seriāls. Vismaz vienu posmu skrēja 219 dalībnieki, bet rekords sasniegts jau atklāšanas posmā — 169 skrējēji. Bērni, jaunieši, pieaugušie un seniori radīja sportisku, saliedējošu noskaņu visa pavasara garumā, informē Mārupes Sporta centrs.
Sešu posmu ietvaros dalībnieki mērkojās spēkiem vecuma grupās un dažādās distancēs — no pašiem mazākajiem līdz pieredzējušiem atlētiem. Kopvērtējumu aprēķināja, summējot četrus labākos rezultātus.
Pateicamies ikvienam dalībniekam, līdzjutējam, trenerim un ģimenēm par aktīvu iesaisti un kopīgi veidoto sportisko gaisotni visas sezonas laikā.
Aicinām bērnus un jauniešus 31. maijā uz bērnu skrējienu. Interese liela — reģistrējušies jau vairāk nekā 200 dalībnieku. Reģistrācija ŠEIT
Uz tikšanos skriešanas sacensībās "Rudens kross Mārupē 2026" septembrī!