No jūlija par katru pasūtīto "sīkumu" no trešajām valstīm Latvijā no cilvēkiem iekasēs trīs eiro
No 1. jūlija par precēm, ko iedzīvotāji iegādājas interneta veikalos un tirdzniecības platformās ārpus Eiropas Savienības, būs jāmaksā muitas nodoklis, informē Valsts ieņēmumu dienests.
To paredz izmaiņas ES tiesību aktos par muitas nodokļa piemērošanu e-komercijas sūtījumiem no trešajām valstīm, ko saņem personas ES, tajā skaitā Latvijā.
Šī gada 1. jūlijā stāsies spēkā regula, ar kuru tiek atcelts pašreizējais atbrīvojums no muitas nodokļa sūtījumiem, kuru vērtība nepārsniedz 150 eiro. Lai zemas vērtības sūtījumu atmuitošana arī turpmāk noritētu ātri, tiks ieviesta vienkāršota muitas nodokļa aprēķina metode – katrai preču pozīcijai sūtījumā tiks piemērots 3 eiro fiksēts muitas nodoklis.
“Pozīcija” ir viena vai vairākas preces sūtījumā, kurām ir viena un tā pati tarifa klasifikācija, apraksts un izcelsme. Tas nozīmē, ja sūtījumā ir, piemēram, dažādi apģērbi, muitas nodoklis 3 eiro apmērā tiks piemērots katrai pozīcijai atsevišķi. Kleita, vīriešu bikses, zīdaiņu apģērbs un T krekls atbilstoši tarifa klasifikācijai ir četru dažādu pozīciju preces, tātad par šādu sūtījumu būs jāmaksā muitas nodoklis 12 eiro apmērā.
Bez izmaiņām piemērošanā arī turpmāk par visām precēm sūtījumos būs jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis (PVN).
Ja interneta veikals vai e-komercijas platforma, piemēram, Temu, AliExpress, Shein, eBay, pārdod preces īpašajā PVN režīmā, kas dod tiesības iekasēt nodokļus jau pirkuma brīdī (IOSS režīms), gan PVN, gan muitas nodokli varēs samaksāt, veicot pirkumu. Tādā gadījumā sūtījuma saņēmējiem pašiem muitas formalitātes nebūs jākārto, jo preču muitošanu veiks sūtījuma piegādātājs.
Pārējos gadījumos nodokļi būs jāsamaksā tad, kad tiks veikta Latvijā nonākušā sūtījuma muitošana. Tāpat kā pašlaik, sūtījuma saņēmējs varēs izvēlēties sev ērtāko preču muitošanas veidu: vai nu atmuitot pats, pieslēdzoties VID elektroniskās deklarēšanas sistēmai, aizpildot un iesniedzot vienkāršoto Importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, vai arī izmantot VAS “Latvijas Pasts” vai eksprespastu muitas brokeru vai citu muitošanas speciālistu piedāvātos maksas pakalpojumus muitas formalitāšu veikšanai.
Turpinot izmaiņu ieviešanu e-komercijas jomā, ES no šī gada 1. novembra visiem sūtījumiem no trešajām valstīm tiks piemērota apstrādes maksa (Union handling fee) – divi eiro par katru preču pozīciju sūtījumā.
Izmaiņas attieksies uz preču iegādi jebkurā trešajā valstī – Ķīnā, ASV, Apvienotajā Karalistē, Norvēģijā, Šveicē un pārējās valstīs, kas nav ES dalībvalstis. Grozījumi ES tiesību aktos tiek veikti, lai veicinātu godīgu konkurenci, novēršot situāciju, kurā trešo valstu tirgotājiem ir cenu priekšrocības salīdzinājumā ar ES uzņēmējiem, kuri nodokļus maksā pilnā apmērā.