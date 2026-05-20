Rīgā mainīti saistošie noteikumi par bērnu uzņemšanu 1. klasē
Trešdien, 20. maijā Rīgas dome ieviesusi izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos par bērnu uzņemšanu Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu pirmajās klasēs.
Grozījumu mērķis ir pilnveidot uzņemšanas kārtību, nodrošināt pieejamāku izglītību bērniem ar speciālām vajadzībām un precizēt atsevišķu izglītības iestāžu uzņemšanas principus.
Ar grozījumiem tiek precizētas izglītības iestādes, uz kurām netiek attiecināts teritoriālo vienību sadalījums. Iepriekš minētais turpmāk attieksies uz speciālās izglītības iestādēm, vispārizglītojošajām skolām, kas īsteno tikai speciālās izglītības programmas, vispārizglītojošo iestāžu speciālajām klasēm, kā arī izglītības iestādēm, kuras īsteno izglītības programmas saskaņā ar Latvijas Republikas divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem vai alternatīvās izglītības programmas.
Būtiskas izmaiņas ieviestas, lai uzlabotu pamatizglītības pieejamību bērniem ar speciālām vajadzībām kustību un pārvietošanās jomā. Turpmāk šiem bērniem prioritāri nodrošinās vietu bērna deklarētajai dzīvesvietai tuvākajā skolā, kas ir inženiertehniski pielāgota viņu vajadzībām. Šāds risinājums ieviests, jo tikai daļa Rīgas izglītības iestāžu šobrīd ir pilnībā piemērotas bērniem ar kustību traucējumiem.
Tāpat grozījumi nosaka, ka speciālās izglītības iestādes un skolas, kuras īsteno speciālās izglītības programmas, 1. klašu komplektēšanu nākamajam mācību gadam veiks līdz katra gada 15. jūlijam, prioritāri uzņemot bērnus, kuru dzīvesvieta deklarēta Rīgā.
Izmaiņas nepieciešamas, lai pašvaldība efektīvāk varētu nodrošināt speciālās izglītības pieejamību rīdziniekiem. Pašlaik Rīgas speciālās izglītības iestādēs mācās aptuveni 27 % izglītojamo, kuri ir deklarēti citās pašvaldībās. Iepriekš minētais ierobežo iespējas Rīgā deklarētajiem bērniem iegūt pamatizglītību šajās izglītības iestādēs. Vienlaikus grozījumi palīdzēs kvalitatīvāk plānot un nodrošināt speciālās izglītības programmu īstenošanai nepieciešamos resursus, tostarp pedagogu un speciālistu pieejamību, kā arī specifiskas (sensomotorās telpas, rehabilitācijas kabineti u.c.) infrastruktūras kapacitāti.