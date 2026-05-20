Rīgas ZOO kamieļu saimē piedzimis jauns mazulis.
Šodien 13:08
Rīga ZOO divkupru kamieļu saime kļuvusi vēl kuplāka – 12. maijā piedzimis kamielēns, un šoreiz tas ir puika.
Mazulis cieši turas pie mammas, pamazām iepazīst apkārtējo pasauli un katru dienu kļūst drošāks uz savām garajām kājām.
Šobrīd Rīga ZOO dzīvo trīs pieaugušie kamieļi – Niselinskis, Vasara un Leila –, pērnā gada mazulis Oskars, šī pavasara mazulīte Austra un nu jau jaunākais saimes puika.
Vārds mazajam kamielēnam vēl nav izvēlēts. Atbildīgā nodaļa domā par skaistu un cēlu vārdu, kas saskanētu ar pārējās saimes vārdiem.