Atkārtoti izsludināts brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu
Balvu un Ludzas novados otrdienas vakarā izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums, liecina informācija "112.lv" vietnē.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) informē, ka situācijas dēļ aktivizēti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
NBS Apvienotā štāba Informācijas analīzes un vadības departamenta priekšnieks Māris Tūtins Latvijas Televīzijai pastāstīja, ka sensori fiksējuši iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, tāpēc izsūtītas brīdinājuma ziņas. Pašlaik nav informācijas, ka kāds drons ielidojis Latvijas gaisa telpā.
Bruņotie spēki uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nepieciešamības gadījumā spētu nekavējoties reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Vienlaikus austrumu robežas tuvumā pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas, nosūtot papildu vienības.
NBS norāda, ka, turpinoties Krievijas karam Ukrainā, arī turpmāk iespējami gadījumi, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.
Iedzīvotāji aicināti doties telpās, ievērot tā dēvēto divu sienu principu, kā arī aizvērt logus un durvis. Pamanot zemu lidojošu vai aizdomīgu objektu, iedzīvotāji aicināti netuvoties tam un ziņot pa tālruni 112.
Par apdraudējuma beigām NBS sola informēt atsevišķi.
Jau ziņots, ka otrdien vairākos Latvijas novados tika izsludināts iespējams gaisa telpas apdraudējums. Brīdinājums bija spēkā Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Madonas, Cēsu, Gulbenes, Smiltenes un Valmieras novados, kā arī Rēzeknē.
Neilgi pirms plkst. 14 apdraudējums tika atcelts lielākajā daļā teritoriju, bet pēc plkst. 14 NBS paziņoja, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā pilnībā noslēdzies.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) pagaidām nevar apstiprināt, ka kāds no otrdien fiksētajiem droniem būtu atradies Latvijas gaisa telpā.
Preses konferencē otrdienas vakarā NBS pārstāvji norādīja, ka iepriekš bijušas situācijas, kad dažādu apstākļu kombinācija ietekmējusi sensoru darbību un radījusi iespējama apdraudējuma signālus. Vienlaikus bruņotajos spēkos pieļauj, ka virs Latvijas teritorijas varēja atrasties arī kāds cits objekts.
Tikmēr NATO Baltijas valstu gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātājs otrdien virs Igaunijas notriecis dronu, paziņoja Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs.
Operāciju vadīja Latvijas Kontroles un ziņošanas centrs, informēja Igaunijas bruņotie spēki.
NBS pavēstīja, ka Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs nodrošināja NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā iesaistīto Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-16 vadību un kontrolēja un koordinēja Igaunijā notikušo bezpilota gaisa sistēmas neitralizēšanas operāciju.
Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas izvietoti Lietuvā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra un neitralizēja bezpilota lidaparātu uz dienvidiem no Peltsamā pilsētas. Pirms iesaistes mērķis tika vizuāli identificēts, īpašu uzmanību pievēršot civiliedzīvotāju drošībai, skaidroja NBS.