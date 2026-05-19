Gaisa telpas apdraudējuma dēļ 9. klašu eksāmens pārtraukts desmit pašvaldībās
Latviešu valodas centralizētais eksāmens 9. klašu skolēniem iespējama gaisa telpas apdraudējuma dēļ otrdien tika pārtraukts desmit Latvijas pašvaldībās, informē izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde (JV).
Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas sniegto informāciju eksāmens pārtraukts Rēzeknē, Rēzeknes novadā, kā arī Preiļu, Krāslavas, Madonas, Ludzas, Smiltenes, Valmieras, Gulbenes un Cēsu novados.
Melbārde norāda, ka skolēni paguvuši izpildīt eksāmena pirmo daļu, savukārt otro daļu plānots kārtot papildtermiņā 9. jūnijā atbilstoši valdībā apstiprinātajam eksāmenu grafikam.
Tikmēr eksāmena mutvārdu daļa notiks šonedēļ, līdz 22. maijam. Skolas nepieciešamības gadījumā drīkst pielāgot norises laikus, izvērtējot skolēnu emocionālo stāvokli.
Politiķe norāda, ka rīcības algoritmi ar izglītības pārvaldēm pārrunāti jau iepriekš, bet 21. maijā sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem (NBS) plānots seminārs izglītības iestāžu vadītājiem par rīcību apdraudējuma situācijās.
Melbārde arī atgādina, ka lokāla apdraudējuma gadījumā lēmumus par mācību vai eksāmenu pārtraukšanu pieņem vietējā Civilās aizsardzības komisija, balstoties uz atbildīgo dienestu sniegto informāciju.
Neilgi pirms plkst. 14 apdraudējums tika atcelts lielākajā daļā teritoriju, bet pēc plkst. 14 NBS paziņoja, ka apdraudējums Latvijas gaisa telpā pilnībā noslēdzies.
Kā iepriekš apstiprināja NBS, pašlaik saņemta informācija par vienu bezpilota gaisa kuģi, kas šķērsojis Latvijas robežu, pārlidojis valsts teritoriju un vēlāk pametis Latvijas gaisa telpu. Baltijas gaisa telpā tika aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.
Savukārt Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs paziņojis, ka NATO patrulēšanas misijas iznīcinātājs virs Vertsjerva ezera Igaunijas dienvidos notriecis vienu dronu. Informāciju par dronu Igaunija saņēmusi no Latvijas NBS.
NBS uzsver, ka kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu un nepieciešamības gadījumā spēj nekavējoties reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem. Austrumu robežas tuvumā pastiprinātas pretgaisa aizsardzības spējas, nosūtot papildu vienības.
Bruņotie spēki norāda, ka, turpinoties Krievijas karam Ukrainā, arī turpmāk iespējami gadījumi, kad Latvijas gaisa telpai pietuvojas vai tajā ielido ārvalstu bezpilota lidaparāti.
Līdzīgus šūnu apraides paziņojumus Latgales iedzīvotāji pēdējo mēnešu laikā saņēmuši arī iepriekš, un tie bijuši saistīti ar, visticamāk, Krievijas-Ukrainas karā iesaistīto dronu pietuvošanos vai ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Vairākas reizes šādi droni Latvijas teritorijā ir arī sprāguši, tostarp 7. maijā tas notika maz izmantotā naftas bāzē Rēzeknē.
Cilvēki līdz šim šādos incidentos nav cietuši, bet pēdējais gadījums Rēzeknē noveda vispirms pie aizsardzības ministra un pēc tam arī visas Evikas Siliņas (JV) valdības krišanas.