Latvijas Gaisa spēku centrs koordinējis drona neitralizēšanas operāciju Igaunijā
Latvijas Gaisa spēku Kontroles un ziņošanas centrs nodrošināja NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijā iesaistīto Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāju F-16 vadību un kontrolēja un koordinēja Igaunijā notikušo bezpilota gaisa sistēmas neitralizēšanas operāciju.
Incidenta laikā bezpilota gaisa sistēma no Krievijas gaisa telpas iekļuva Igaunijas gaisa telpā valsts dienvidaustrumu daļā, virzoties ziemeļaustrumu virzienā. Bezpilota gaisa sistēma, visticamāk, bija Ukrainas izcelsmes.
Rumānijas Gaisa spēku iznīcinātāji F-16, kas izvietoti Lietuvā NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas ietvaros, pārtvēra un neitralizēja bezpilota lidaparātu uz dienvidiem no Peltsamā (Põltsamaa) pilsētas. Pirms iesaistes mērķis tika vizuāli identificēts, īpašu uzmanību pievēršot civiliedzīvotāju drošībai.
Operācija norisinājās elektroniskās karadarbības apstākļos, tostarp GPS signālu traucēšanas un viltošanas ietekmē. Objekts pirms neitralizēšanas atradās pastāvīgā gaisa telpas novērošanas vienību uzraudzībā.
Igaunijas bruņotie spēki norādīja, ka incidents notika intensīvas elektroniskās karadarbības apstākļos, tostarp Krievijas veiktas GPS traucēšanas apstākļos.