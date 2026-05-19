Pēc septiņgadnieka pazušanas Siguldā dienesti pārrunājuši notikušo
Siguldā pēc septiņgadnieka pazušanas atbildīgās iestādes pārrunājušas notikušo, informēja Siguldas novada Sociālā dienesta vadītāja Kristīne Freiberga.
Pirmdien policija īsi pēc plkst. 19 informēja par Siguldā pazudušo zēnu, norādot, ka viņš no Siguldas ar vilcienu varētu būt devies uz Rīgu. Zēns tika atrasts pēc plkst. 22.
Freiberga informē, ka situācija šodien noskaidrota, un Siguldas novada pašvaldības Sociālais dienests ir saziņā ar bērna ģimeni, turpinot komunikāciju ar vecākiem un sniedzot nepieciešamo atbalstu.
Jau vakar pašvaldība sekoja līdzi situācijas attīstībai un atbilstoši savai kompetencei iesaistījās sadarbībā ar atbildīgajiem dienestiem, izglītības iestādi un citām iesaistītajām pusēm, lai iespējami operatīvi reaģētu uz radušos situāciju, norāda Freiberga.
Pašvaldības, Sociālā dienesta un Pašvaldības policijas vadība, saņemot informāciju par pazudušu bērnu, 18. maija vakarā sanāca kopā, lai izvērtētu situāciju, sazinājās ar izglītības iestādes vadību.
Freiberga uzsver, ka pašvaldībai ir būtiska bērnu drošība un savlaicīga rīcība šādās situācijās, tādēļ notikušais ir pārrunāts ar iesaistītajām pusēm, lai izvērtētu apstākļus un nepieciešamības gadījumā stiprinātu sadarbības un informācijas aprites procesus.
Ņemot vērā, ka situācija skar nepilngadīgu personu, plašākus komentārus par konkrētajiem apstākļiem pašvaldība nesniedz, vēsta Freiberga.