Satversmes tiesa sāk vērtēt pensiju 2. līmeņa iemaksu samazināšanu
Satversmes tiesa (ST) sākusi izskatīt lietu par samazināto iemaksu likmi otrajā pensiju līmenī, informēja ST.
Satversmes tiesa lietu izskata rakstveida procesā.
Nolēmums jāpieņem 30 dienu laikā pēc Satversmes tiesas sēdes.
Jau ziņots, ka Saeima iepriekš pieņēma izmaiņas Valsts fondēto pensiju likumā, kas no 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim paredz pensiju iemaksu likmes viena procentpunkta pārnesi no pensiju otrā līmeņa uz valsts nefondēto pensiju shēmu jeb pensiju pirmo līmeni.
Labklājības ministrija skaidrojusi, ka tas ļaus īstenot darbaspēka nodokļu samazinājumu un, iespējams, sekmēs nākotnes vecuma pensiju apmēru kopumā.
Tikmēr Saeimas lēmums samazināt iemaksas pensiju otrajā līmenī izpelnījās asu finanšu un ekonomikas ekspertu, banku, ieguldījumu pārvaldes sabiedrību, Latvijas Bankas un Finanšu nozares asociācijas kritiku.
Savukārt opozīcijā esošie "Apvienotā saraksta" (AS) un Nacionālās apvienības (NA) deputāti vērsās ST, lūdzot vērtēt pensiju otrā līmeņa daļas pārcelšanas uz pirmo līmeni atbilstību Satversmei.
Likumdevējs, pieņemot šos likuma grozījumus, ir balstījies uz pieņēmumu, ka tā nesamazinās nākotnes pensiju apmēru, bet pat, iespējams, to palielinās, norāda opozīcijas deputāti.
Šāds pieņēmums balstīts uz apsvērumu, ka līdz šim pensiju otrajam līmenim bijis mazs ienesīgums, taču likuma grozījumu izstrādes un apspriešanas procesā tā arī netika iegūti dati un veikta modelēšana tam, kādu tieši ietekmi uz pensiju sistēmas ilgtspēju radīs apstrīdētā norma, uzskata deputāti.
Opozīcijas politiķi norāda, ka apstrīdētā likuma norma ir uzskatāms piemērs tam, ka Saeimas pozīcijas deputāti ir ignorējuši opozīcijas deputātu iebildumus un apsvērumus, tai skaitā lūgumu veikt pienācīgu vērtējumu par tās ietekmi uz nākotnes pensiju apmēru un pensiju sistēmas ilgtspēju. Viņi arī uzskata, ka nav ņemtas vērā ekspertu prognozes, kā arī respektētas fondēto pensiju shēmas dalībnieku tiesības uz īpašumu, tiesisko paļāvību un tiesības uz sociālo nodrošinājumu. Tāpat tikusi ignorēta vairāk nekā 25 000 Latvijas iedzīvotāju parakstītā iniciatīva portālā "manabalss.lv" par esošās iemaksu likmes saglabāšanu pensiju otrajā līmenī, pauž deputāti.
Deputātu ieskatā, lēmums tika pieņemts labas likumdošanas principam neatbilstošā procedūrā, lai gan tā regulē Latvijas pensiju sistēmas ilgtspējai izšķiroši svarīgu jautājumu, kurā likumdevējam jābūt īpaši piesardzīgam un rūpīgam.
Deputāti uzskata, ka likumdevējs ir pārkāpis Latvijas iedzīvotāju un nākotnes pensionāru tiesības uz īpašumu, tiesisko paļāvību un sociālo nodrošinājumu, nenodrošinot tiesības nākotnē saņemt pensijas adekvātā apmērā.
Tāpat viņi uzskata, ka apstrīdētā likuma norma ir kaitīga arī Latvijas tautsaimniecībai kopumā, samazinot investīciju apmēru, tostarp Latvijas ekonomikā, samazinot iedzīvotāju uzticības līmeni pensiju sistēmai un neveicinot iedzīvotāju uzkrājumu veidošanu.