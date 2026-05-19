Mūžībā devies ilggadējs Vītolu fonda ziedotājs un draugs Gundars Strautnieks
15. maijā, ceriņu ziedēšanas laikā, Mūžības ceļā devies Gundars Strautnieks, ilggadējs Vītolu fonda atbalstītājs un draugs. Strautnieks dzimis 1928. gadā Raunā, kur pavadīja savus pirmos divpadsmit dzīves gadus, pirms 1944. gadā kopā ar ģimeni bēga uz Vāciju.
Pat bēgļu nometnēs viņš turpināja apgūt latviešu tradīcijas, piedalījās skautu organizācijā un sporta aktivitātēs, stiprinot nacionālo pašapziņu un mīlestību pret tēvu zemi. 1950. gadā ģimene pārcēlās uz ASV, kur Strautnieks studēja Mičiganas Valsts universitātē, iegūstot pedagoģijas zinātņu maģistra grādu, un ilgu laiku strādāja ar jauno paaudzi, noslēdzot karjeru kā Saginavas lielākās ģimnāzijas direktors.
Gundars Strautnieks aktīvi darbojās latviešu organizācijās, vadīja sporta kopas, publicēja rakstus par dzīvi Latvijā un bija Amerikas Latviešu apvienības (ALA) valdes loceklis. Viņa dzīves pamatvērtības bija ģimene un latviešu tauta.
Strautnieka dzīvē nozīmīgu vietu ieņēma arī Vītolu fonds – vairāk nekā divdesmit gadus viņš bija dāsns Latvijas jauniešu atbalstītājs, regulāri viesojās Latvijā, satikās ar stipendiatēm un apmeklēja piemiņas vietas.
“Ceriņi šopavasar zied citādāk – skumjāk un rūgtāk, jo tajos ir daudz sāpīgu domu par nepateiktajiem vārdiem un zaudēto tuvumu,” atzīmē Strautnieka ģimene.
Visdziļākā līdzjūtība Astrīdai, dēliem, mazdēlam un visiem, kam Gundars Strautnieks būs ļoti pietrūcis. Viņa dzīve un darbi turpinās iedvesmot latviešu jauniešus un sabiedrību gan Latvijā, gan Amerikas Savienotajās Valstīs.