Ventspilī gaidāms “Sinfonietta Rīga” jubilejas sezonas noslēguma koncerts
Ceturtdien, 21. maijā, plkst. 19.00 koncertzālē “Latvija” sezonas noslēguma koncerttūri sāks Valsts kamerorķestris “Sinfonietta Rīga”. Īpaša vieta koncertā atvēlēta latviešu komponista Krista Auznieka jaunradītajam darbam “Bezgalīgi mirdzošs ceļš”, kas savu pirmatskaņojumu piedzīvos tieši Ventspilī.
Darbu komponistam pasūtījis kamerorķestris “Sinfonietta Rīga” savas 2025./2026. gada sezonas noslēguma koncertiem, un tas veltīts orķestra dibinātājam un mākslinieciskajam vadītājam Normundam Šnē, kurš pēc divdesmit gadiem atstāj amatu. Tā ir 20 minūšu gara, viendaļīga kompozīcija kamerorķestrim – 33 mūziķiem.
Krists Auznieks stāsta, ka veltījums Normundam Šnē nav iecerēts kā atvadas: “Ceļš nenoslēdzas; tas turpinās tālu aiz jebkura viena uztverama mirkļa. Ceļš mūzikā vienmēr ir starojošs: jau savā parādīšanās mirklī katra skaņa satur savu pilno jēgu. Un arī cilvēka ceļš ir gaismas pilns – ne tāpēc, ka tas izvairītos no tumsas, bet tāpēc, ka jau pats iešanas akts ir gaisma.”
Darba nosaukums atnācis pats no sevis, trijos vārdos ietverot darba centrālās tēmas: bezgalību, gaismu un došanos uz priekšu bez zināšanām par galamērķi. “Skaņdarbs atklājas kā meditācija par cikliskumu un savstarpējo saistību. Muzikālais materiāls šeit tiek traktēts kā nemitīgā pārtapšanā esoša substance: skaņai nav noturīgas identitātes, bet tā pārveidojas no viena stāvokļa citā. Tas, kas skan šai mirklī, sevī satur pēdas no tā, kas nācis iepriekš un arī jau nojauš to, kas vēl tikai sekos. Klausītāja pieredze šeit ir nemitīga kustība bez skaidrām robežām; laiks, kas plūst, nevis ir sadalāms striktos nogriežņos,” jauno skaņdarbu raksturo Krists Auznieks.
Komponists skaidro, ka darba centrā ir viens vienīgs jautājums: ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam caur pārmaiņām? Atteikšanās nes sevī skumjas, bet arī skaidrību, kas kļūst iespējama vienīgi kaut ko palaižot vaļā. Mūzika šo saspīlējumu nerisina, bet paliek tajā, ļaujot zaudējumam un gaismai līdzpastāvēt vienā un tajā pašā žestā.
Arī lēmums veidot skaņdarbu kā vienotu, nepārtrauktu daļu izrietējis no šīm pārdomām, atklāj Krists Auznieks: “Cikliskums prasa kontinuitāti, jo bezgalība nemīl pārrāvumus. Mūzika risinās plašā, nepārtrauktā ciklā, uzturot pati savu aiziešanas un atgriešanās loģiku. Materiāli atgriežas pārveidotā veidolā – vienlaikus atpazīstami, bet jau citādi. Sitaminstrumentu kodols ir trīs skanīgi metāla instrumenti – iekārtie šķīvji, trijstūris un vibrofons – katrs ar savu krāsu. To ilgstošās rezonanses rada trauslu, mirdzošu nepārtrauktību, kurā skaņas izzūd cita citā, nevis iezīmē skaidras beigas, un klusums nav pieredzams kā to iztrūkums, bet gan kā vibrācija pie dzirdamības robežas.”
Kamerorķestra “Sinfonietta Rīga” 20. jubilejas sezonas noslēguma koncertos, kas 21. maijā aizsāksies koncertzālē “Latvija”, uzstāsies beļģu vijolnieks Marks Buškovs (Marc Bouchkov) – viens no spilgtākajiem un daudzpusīgākajiem jaunās paaudzes mūziķiem –, kurš izceļas ar izsmalcinātu muzikalitāti un harismu. Koncertos skanēs Krista Auznieka jaundarbs “Bezgalīgi mirdzošs ceļš”, Pētera Vaska fantāzija vijolei un stīginstrumentiem “Vox amoris” un Franča Šūberta Devītā jeb Lielā simfonija Domažorā. Normunds Šnē, orķestra dibinātājs un ilggadējais vadītājs, sezonas noslēguma koncertos pēdējo reizi stāsies pie diriģenta pults šajā lomā.
