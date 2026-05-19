Vienlaikus ar gaisa trauksmi iedzīvotāji paliek bez elektrības. Skaidro, vai noticis mērķtiecīgs uzbrukums
Pašreiz nav pazīmju, ka elektroapgādes traucējumi otrdien Latvijas austrumu daļā būtu radušies trešo personu ietekmē, norādīja pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) pārstāvji.
Otrdien plkst. 12.06 fiksēts tehnoloģisks traucējums pārvades tīklā, tādējādi ietekmējot elektroenerģijas apgādi Latgalē. Plkst. 12.33 traucējumi novērsti un elektroapgāde atjaunota visās 12 ietekmētajās apakšstacijās.
Tehnoloģiskais traucējuma iemels tiek noskaidrots.
SIA "Tele2" norādīja, ka no uzņēmuma puses nevajadzētu būt interneta sakaru traucējumiem elektroapgādes atslēgumu dēļ, jo "Tele2" ir akumulatori.
Savukārt SIA "Latvijas mobilais telefons" (LMT) atzīmēja, ka Rēzeknes novadā bija novērojami elektroenerģijas traucējumi, kas varēja īslaicīgi ietekmēt sakaru pakalpojumus. Vienlaikus LMT pauda, ka traucējumi ir novērsti.
SIA "Bite Latvija" norādīja, ka patlaban elektroapgāde ir atjaunota un tīkls darbojas ierastajā režīmā. Tomēr "Bite Latvija" turpina monitorēt situāciju, un plaši sakaru vai interneta traucējumu gadījumi Ziemeļaustrumu reģionā nav konstatēti.
Elektroapgādes pārtraukumu laikā bāzes stacijas automātiski pārslēdzās uz darbību ar akumulatoriem, savukārt enerģijas taupības nolūkos atsevišķās vietās tika veikta pāreja uz zemākām sakaru frekvencēm, daļēji ierobežojot 4G tīkla darbību un noslēdzot 5G, saglabājot 2G tīklu, kas nodrošina pamata balss sakarus, minēja "Bite Latvija".
Vienlaikus "Bite Latvija" atzīmēja, ka krīzes brīdī iedzīvotāji aktīvāk izmantoja zvanus un īsziņas, kas vietām varēja radīt paaugstinātu tīkla noslodzi un īslaicīgus sakaru traucējumus.
Jau ziņots, ka otrdien pusdienlaikā konstatēti plaši elektroenerģijas atslēgumi Latvijas austrumu daļā.
Informācija "Sadales tīkla" mājaslapā liecināja, ka vairāk nekā 1700 atslēgumu reģistrēti Rēzeknes novadā un vairāk nekā 1500 atslēgumu ap Gulbeni.
Pēc "Sadales tīkla" rīcībā esošās informācijas, otrdien plkst. 12.15 bija reģistrēts tehnoloģisks traucējums augstprieguma 110 kilovoltu (kV) elektrotīklā, ietekmējot elektroapgādi apmēram 61 000 klientu Alūksnes, Preiļu, Daugavpils, Jēkabpils, Smiltenes, Siguldas, Ķekavas novadā, daļā Rīgas.
Tāpat ziņots, ka otrdien pusdienlaikā Austrumu pierobežā tika izsūtīts šūnu apraides paziņojums par iespējamu apdraudējumu gaisa telpā.
Sākotnēji tika ziņots par apdraudējumu Krāslavas un Ludzas novados, tad šūnapraides ziņojums tika izsūtīts arī Preiļu un Rēzeknes novadu, kā arī Rēzeknes iedzīvotājiem.
Savukārt neilgi pēc plkst. 12.30 brīdinājums par iespējamo apdraudējumu tika izplatīts Madonas novadā, ap plkst. 13 brīdinājums paplašināts līdz Cēsu, Smiltenes un Gulbenes novadiem, bet ap plkst. 13.30 - arī Valmieras novadā.
Baltijas gaisa telpā ir aktivizēti NATO gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji.