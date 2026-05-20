Līdz Liepājai bija vien dažas minūtes: kā parasts reiss kļuva par lielāko aviokatastrofu Latvijas vēsturē
1967. gada 30. decembra rīts. Līdz Jaunajam gadam bija atlicis nedaudz vairāk par diennakti, un reiss no Rīgas uz Liepāju desmitiem pasažieru bija jāpadara par īsu ceļu mājās – pie tuviniekiem uz svētkiem. Lidojumam bija jāaizņem mazāk nekā stunda. Lidmašīna jau tuvojās lidostai, līdz nosēšanās bija palikušas vien dažas minūtes. Taču tieši šis reiss vēsturē iegāja kā lielākā aviokatastrofa Latvijā.
Aviokompānijas "Aeroflot" AN-24B veica regulāro pasažieru reisu SU051 maršrutā Rīga — Liepāja. Lidmašīnā atradās 51 cilvēks: 46 pasažieri un pieci apkalpes locekļi. Starp pasažieriem bija 42 pieaugušie un četri bērni.
Lidmašīna ar reģistrācijas numuru PSRS-46215 bija ražota 1966. gadā un katastrofas brīdī tika uzskatīta par jaunu. Maršruts Rīga — Liepāja bija īss un ierasts: daudziem tas bija parasts iekšzemes lidojums, nevis ceļojums ar īpašu risku.
Parasts reiss pirms svētkiem
Decembra beigās lidmašīnas bija īpaši pilnas. Cilvēki devās mājās pie radiniekiem, uz darbu, pie ģimenēm. Līdz Jaunajam gadam bija palikusi viena diena, un pasažieriem šis reiss bija daļa no patīkamas priekšsvētku rosības.
Drīz pēc izlidošanas no Rīgas lidmašīna sāka nolaisties Liepājā. Taču pašā pēdējā posmā viss gāja neplānoti.
Katastrofa notika ap pulksten 08:36 pēc vietējā laika, kad AN-24 jau atradās Liepājas lidostas apkārtnē. Lidmašīna pietuvojās nosēšanās vietai, bet apkalpe nespēja ieraudzīt skrejceļu un pieejas gaismas.
Šajā brīdī tā atradās aptuveni 300 metru augstumā un lidoja ar ātrumu aptuveni 300 kilometri stundā. Normālai pieejai tas bija pārāk augstu un pārāk ātri.
Lēmums veikt otro apli
Komandieris pieņēma lēmumu atkāpties un veikt otro apli. Šāds manevrs pats par sevi netiek uzskatīts par ārkārtas situāciju: ja apkalpe nav pārliecināta par drošu nosēšanos, tā pārtrauc pieeju, uzņem augstumu un veic jaunu mēģinājumu.
Taču tieši šajā brīdī situācija strauji pasliktinājās. Kad apkalpe sāka palielināt dzinēju jaudu, radās problēma ar kreiso dzinēju. Lidmašīna noliecās pa kreisi aptuveni par 40 grādiem, sāka zaudēt augstumu un drīz pieskārās sniegotajai zemei.
Trieciena rezultātā tika nolauzta kreisā spārna daļa aptuveni trīs metru garumā. Zaudējot kontroli, lidmašīna turpināja kustību pa sniegoto lauku vēl vairāk nekā kilometru un galu galā pilnībā sabruka. Ugunsgrēka, pēc dažiem datiem, nebija, taču pats trieciens bija katastrofāls.
Kāpēc lidmašīna krita
Aviācijas avotos katastrofas iemesls tiek aprakstīts nedaudz atšķirīgi. Vienos minēts kreisā dzinēja atteikšanās gadījums, iespējams, saistīts ar turbīnas elementa bojājumu. Citos — tehniskas problēmas un apkalpes darbību kombinācija, veicot atkāpšanos un otro apli.
Traģēdijas būtību var izskaidrot šādi: lidmašīna nosēšanās brīdī jau atradās sarežģītā situācijā - pārāk augstu un tuvojās zemei pārāk ātri. Mēģinot situāciju labot, viens no dzinējiem radīja bīstamu vilces asimetriju. Mazā augstumā tas kļuva kritiski: apkalpei gandrīz neatlika laika, lai stabilizētu lidmašīnu.
Situāciju varēja pasliktināt arī tas, ka spārnu atloki un šasija tika ievilkti pārāk agri. Lidmašīnai, kas jau zaudēja stabilitāti, tas samazināja drošības rezervi. Viss notika dažu sekunžu laikā.
Kas atradās lidmašīnā
Uz kuģa bija 46 pasažieri un pieci apkalpes locekļi. Starp pasažieriem bija pieaugušie un bērni. Dažās publikācijās atsevišķi tiek norādīts, ka reisā bija četri bērni, tostarp mazi bērni pirmskolas vecumā.
Apkalpe sastāvēja no lidmašīnas kapteiņa Aleksandra Kostirina un pilotiem Eduarda Smirnova un Anatolija Naucēviča, borta mehāniķa Nikolaja Antipova un stjuartes Valentīnas Barnolickas.
Stjuartes stāsts kļuva par vienu no visbēdīgākajām šīs katastrofas detaļām. Valentīna Barnolicka devās šajā reisā kolēģes vietā. Sievietei tajā dienā bija kāzas. Vienai maiņa grafikā kļuva par izglābšanos, bet otrai — par pēdējo darba dienu.
Bojāgājušie un izdzīvojušie
No 51 cilvēka uz kuģa izdzīvoja tikai astoņi. Bojā gāja 43 cilvēki: 40 pasažieri un trīs apkalpes locekļi. Starp bojā gājušajiem bija arī bērni.
No apkalpes izdzīvoja kuģa kapteinis Aleksandrs Kostirins un pilots Anatolijs Naucēvičs. Otrais pilots, borta mehāniķis un stjuarte gāja bojā. Pēc izmeklēšanas izdzīvojušos apkalpes locekļus nesodīja, viņi turpināja strādāt savā profesijā.
Starp izdzīvojušajiem pasažieriem bija jūrnieks Igors Vinokurovs. Vēlāk viņš stāstīja, ka gandrīz līdz pēdējam brīdim lidojums noritējis mierīgi. Viņš sēdēja blakus citam jūrniekam, Ļevam Novikovam.
Kādā brīdī lidmašīna strauji sākusi krist, pasažieriem aizspiedās ausis. Vinokurovs paspēja blakussēdētajam pateikt, ka viņi strauji iet lejup, un gandrīz uzreiz pēc tam notika trieciena moments.
Vinokurovs izdzīvoja gandrīz nejauši. Kad lidmašīna sāka sabrukt, atvērās sānu siena, un viņš, sēžot pie loga, izkrita sniegā. Viņa blakussēdētājs gāja bojā.
Vinokurovs guva smagas traumas, vēlāk viņam amputēja kājas. Taču viņš izdzīvoja, spēja atgriezties dzīvē, pārkvalificējās no kuģa mehāniķa par radiooperatoru un vēl daudzus gadus strādāja jūrā.
Vēl viena izdzīvojusī bija Ludmila Vorošilova. Toreiz viņai bija 23 gadi. Viņa lidoja uz Liepāju pie vecākiem un līgavaiņa kopā ar draudzeni. Draudzene gāja bojā.
Pēc katastrofas mainījās arī Ludmilas personīgā dzīve: viņas iepriekšējais līgavainis vairs nevēlējās satikties, bet bojā gājušās draudzenes līgavainis vēlāk kļuva par viņas dzīves partneri.