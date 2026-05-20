Leģendārā "intervija" televīzijā, kas nepazīstamu vīru padarīja par interneta superzvaigzni: pēc 20 gadiem viņš atgriežas!
Šomēnes apritēja 20 gadi, iespējams, visu laiku lielākajam televīzijas izgāšanās mirklim, kas parastu, nevienam nepazīstamu vīrieti pēkšņi padarīja par vienu no pirmajām interneta slavenībām. Leģendārā izgāšanās notika britu raidsabiedrības BBC studijā.
2006. gada 8. maijā Kongo imigrants Gajs Goma ieradās BBC studijā Londonā uz darba interviju BBC IT sektorā, taču viņu sajauca ar britu žurnālistu Gaju Kjūniju, kuru daudzi uzskata par Lielbritānijas pirmo žurnālistu, kurš bija eksperts tehnoloģiju jomā. “BBC News 24” šajā rītā bija paredzēts viņu intervēt saistībā ar “Apple Corps” tiesvedību pret “Apple Computer”.
Pārpratums bija jo vairāk mulsinošs, jo Kjūnijs bija baltādains bārdains vīrietis, savukārt Goma izskata ziņā bija viņa pilnīgs pretstats. Tā kā līdz plānotajai tiešraides intervijai bija atlikušas dažas minūtes, producents Eliots Gotkins tika steigšus nosūtīts uz uzgaidāmo zāli, kur Kjūnijam teorētiski vajadzēja būt, un administratore viņam norādīja uz Gomu, kurš pilnīgi negaidīti nokļuva televīzijas studijā.
Par spīti dramatiskajai un vienlaikus komiskajai situācijai, Goma tīri labi spēja izturēt intervijas minūtes, par ko var pārliecināties video. Tiesa, tūlīt pēc tam sekojušajā darba intervijā Gomam tik labi neveicās, un kāroto darbu viņš nedabūja. Savukārt producents Gotkins, kurš tika vainots par misēkli, pameta BBC. Krietni vēlāk jau kā CNN komandas loceklis viņš 2024. gadā saņēma “Emmy” balvu par Izraēlas un palestīniešu teroristu grupējuma “Hamas” kara atspoguļošanu.
Pēc 20 gadiem abi šī pārpratuma "varoņi" Goma un Gotkins stāsta par piedzīvoto:
2026. gadā tika publicēta Gotkina kopā ar Gomu sarakstītā grāmata par notikušo kuriozu “The Wrong Guy: The Inside Story of TV's Greatest Screw-Up”.
Goma vēlāk atzina, ka sākumā padomāja, ka notiekošais ir darba pārbaudījuma sastāvdaļa. Ko viņš sajuta, apzinoties, ka patiesībā nokļuvis tiešraides intervijā par tēmu, par ko viņam nebija ne mazākās sajēgas? “Es padomāju: “Dievs, palīdzi man!”,” viņš atzina. “Es negribu nevienu apkaunot, es gribu šo situāciju vērst par labu. Darīju, ko varēju, lai elpotu, saglabātu mieru, kontrolēt situāciju.” Joprojām apjucis, uz pirmo jautājumu “Vai jūs pārsteidza šodienas spriedums?”, viņš atbildēja: “Es esmu ļoti pārsteigts par šo spriedumu, jo es to negaidīju.”
Tikai intervijas laikā producenti saprata, ka kaut kas nav kārtībā, jo Kjūnijs, kā izrādījās, visu šo laiku gaidīja uzgaidāmajā zālē.
Šis sižets tika pārraidīts visā pasaulē un vēlāk tika iebalsots par vienu no Lielbritānijas iecienītākajiem televīzijas momentiem. Pagājuši jau 20 gadi, bet nu jau 58 gadus veco Gomu joprojām atpazīst. “Tas ir ļoti dīvaini, bet es esmu laimīgs, ka šis sižets padarīja tik daudz cilvēku laimīgus. Katru reizi, kad kāds mani atpazīst, viņi saka “Tu man liki smaidīt”. Man tas patīk,” viņš sacīja “The Sun”.