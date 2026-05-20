VIDEO: strauji virzāmies pretī lielai muļķībai? Ekonomists Edgars Voļskis ļoti skarbi par 2. pensiju līmeņa izņemšanu
Vai tā ir īsta nauda? Vai tā ir mūsu nauda? Vai tas ir gudri? Cik varēs izņemt, un ko varēs pirkt? Par ideju atļaut cilvēkiem pirms laika izņemt savu 2. pensiju līmeņa uzkrājumu ir daudz gan dumju, gan pamatotu jautājumu. Tikmēr fantāzijas par to, cik feini būtu uzreiz saņemt lielu daudzumu naudas, izjauc allaž piesardzīgie un finanšu lietās “kaitinoši” kompetentie ekonomisti...
Galvenais, kas jāsaprot – iegūt tik daudz naudas šādā veidā nav kā vinnēt loterijā. Par šādu soli būs jāmaksā, un, tā kā šāda iespēja būs visiem, to jutīs sabiedrība, uzsver ekonomikas zinātņu doktors un pensiju sistēmas eksperts Edgars Voļskis.
“Mēs šeit runājam par daļu no mūsu pensiju kapitāla. Tas veidoja caur obligātajām sociālās apdrošināšanas iemaksām, no kurām 20 % aiziet pensijām. Tad to pārdala starp 1. līmeni un 2. līmeni, kuru caur izvēlēto banku novirza uz jūsu pensijas kontu un iegulda. Pēc būtības tas ir mūsu nākotnes pensiju kapitāls. Cilvēkam tas ir piesaistīts, un viņš to, kā paredzēts šobrīd, varēs sākt saņemt, iestājoties pensijai. [..] Bet nekādā veidā tā nav vienkārši nauda, kuru tūlīt, tūlīt vienkārši varēs izņemt,” norāda Voļskis.
Vēl eksperts uzsver, ka procesam, kuru dažs labs iecerējis padarīt pieejamu, varētu stāties ceļā arī juridiska rakstura šķēršļi.