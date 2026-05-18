ASV finanšu ministrs Skots Besents
Pasaulē
2026. gada 18. maijā, 21:30
Baltais nams iepriecina Putinu, vēlreiz atvieglojot sankcijas Krievijas naftai
ASV prezidenta Donalda Trampa administrācija pirmdien atkal uz mēnesi atviegloja Krievijas naftai noteiktās sankcijas, ļaujot Krievijai pārdot jau tankkuģos iekrauto jēlnaftu un naftas produktus.
Pagaidu 30 dienu vispārējā licence "nodrošinās visneaizsargātākajām valstīm iespēju uz laiku piekļūt Krievijas naftai, kas pašlaik ir iestrēgusi jūrā", paziņoja finanšu ministrs Skots Besents.
Besents sacīja, ka pagarinājums "nodrošinās papildu elastību" un "palīdzēs stabilizēt jēlnaftas fizisko tirgu un nodrošināt, ka nafta nonāk valstīs, kuras ir visvairāk pakļautas enerģijas trūkumam".
Pagaidu pasākums paredzēts, lai risinātu naftas piegāžu trūkumu, ko izraisīja ASV un Izraēlas karš pret Irānu.
Iepriekšējā licence ļāva pirkt tankkuģos iekrauto Krievijas jēlnaftu un naftas produktus līdz 16. maijam.
Pirms tam 30 dienu sankciju atvieglojums bija spēkā no marta vidus līdz 11. aprīlim.