Kannu kinofestivāla 2026 spožākie tērpi: no elegances līdz modes provokācijām
Sācies viens no gada spožākajiem kino un modes notikumiem — Kannu kinofestivāls, kur uz sarkanā paklāja ik gadu satiekas pasaules ...
FOTO: Kannu kinofestivāls nav tikai kino - šogad uzmanību nozog arī iespaidīgi tērpi
Sācies viens no gada spožākajiem kino un modes notikumiem — Kannu kinofestivāls, kur uz sarkanā paklāja ik gadu satiekas pasaules kino zvaigznes, režisori, modeļi un industrijas smagsvari. Lai gan festivāla centrā ir filmas un prestižais “Zelta palmas zars”, ne mazāku uzmanību tradicionāli piesaista arī viesu tērpi.
Kad otrdien, 12. maijā, sākas 2026. gada Kannu kinofestivāls, kas turpināsies līdz sestdienai, 23. maijam, aktieri, režisori, producenti un citi kino industrijas pārstāvji pulcējas uz Kannu kinofestivāla sarkanā paklāja, lai atbalstītu 21 filmu, kas sacenšas par kāroto “Zelta palmas zaru” — ikgadējā starptautiskā festivāla augstāko apbalvojumu.
Arī šogad Kannu sarkanais paklājs jau kļuvis par īstu modes skatuvi — no klasiskas Holivudas elegances un gaisīgām pasteļtoņu kleitām līdz drosmīgiem izgriezumiem, spalvām un rotaļīgiem aksesuāriem, kas liek atskatīties vēlreiz.
Kannu kinofestivāls ir viens no prestižākajiem kino notikumiem pasaulē, kas ik pavasari Francijas Rivjērā pulcē režisorus, aktierus, producentus, filmu kritiķus un kino industrijas pārstāvjus no daudzām valstīm. Šogad festivāls norisinās no 12. līdz 23. maijam, un tā ir jau 79. Kannu kinofestivāla reize.
Lūk, ieskats arī pagājušā gada spilgtākos tērpos:
Ziedu lavīnas un plīvojošs šiks: spilgtākie tērpi uz Kannu sarkanā paklāja
Šonedēļ svinīgi atklāts 78. Kannu kinofestivāls, un pirmo reizi pasākuma vēsturē zvaigznēm noteikts stingrs ģērbšanās protokols – nekādu “kailo” kleitu ...