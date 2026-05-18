Kronbergs atstāj Valsts kancelejas direktora amatu
Atstādinātais Valsts kancelejas direktors Raivis Kronbergs no šodienas atstājis amatu, informēja Valsts kanceleja.
Valsts civildienesta attiecības tiek izbeigtas, pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar demisionējušo Ministru prezidenti Eviku Siliņu (JV).
Līdz jaunā Valsts kancelejas vadītāja iecelšanai šos pienākumus pildīs Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Inese Gailīte.
Sākotnēji Siliņa Kronbergu bija atstādinājusi no pienākumu pildīšanas līdz 13. jūnijam.
Ministru kabinets Kronbergu Valsts kancelejas direktora amatā apstiprināja 2024. gada 23. jūlijā, un viņš darbu amatā sāka tā gada 12. augustā.
Kā vēstīts, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā Kronbergu pagājušās nedēļas ceturtdienā aizturēja procesuālo darbību veikšanai tā dēvētajā kokrūpnieku lietā. Ceturtdienas vakarā Kronbergs tika atbrīvots.