Rietumu Banka un "Provendi Asset Management" attīsta sadarbību Rīgas komerciālo īpašumu segmentā
Rietumu Banka un "Provendi Asset Management" pārvaldītais nekustamo īpašumu fonds "Indexo Real Estate Fund" plāno turpināt veiksmīgu sadarbību komerciālo nekustamo īpašumu attīstībā, fokusējoties uz kvalitatīviem aktīviem ar stabilu naudas plūsmu un ilgtermiņa izaugsmes potenciālu.
Viens no pēdējiem kopīgi īstenotajiem darījumiem ir investīcija īpašumā Krišjāņa Barona ielā 20/22 Rīgā, kur fonds iegādājās kapitāldaļas uzņēmumā SIA "Barona ēkas". Darījuma finansēšanai Rietumu Banka piešķīra 2,85 miljonu eiro aizdevumu.
Īpašums atbilst abpusēji definētiem investīciju kritērijiem – tas atrodas aktīvā pilsētas centra lokācijā ar intensīvu gājēju plūsmu, tam ir diversificēta un stabila nomnieku struktūra, kā arī jau veikti būtiski uzlabojumi.
Ēkā darbojas tādi nomnieki kā "Čili Pica", "Dental Art" un "Patnis.Edu", kas nodrošina prognozējamu nomas ienākumu plūsmu. Vienlaikus īpašumam saglabājas potenciāls vērtības pieaugumam, turpinot telpu kvalitātes uzlabošanu un optimizējot nomas struktūru.
“Augstu vērtējam sadarbību ar "Provendi" un "Indexo Real Estate Fund", kas mērķtiecīgi attīsta kvalitatīvu nekustamo īpašumu portfeli. Mēs redzam, ka fonda portfelī ir labi objekti ne tikai Latvijā, bet arī citos reģiona tirgos, tādēļ raugāmies uz šo partnerību kā uz ilgtermiņa sadarbību. Rietumu Banka arī turpmāk ir gatava atbalstīt ilgtspējīgus nekustamā īpašuma projektus,” norāda Artūrs Jukšs, Rietumu Bankas valdes loceklis un Kredītu pārvaldes vadītājs.
“Strādājot ar finanšu partneri, kas izprot komerciālā nekustamā īpašuma specifiku, mēs varam ātrāk reaģēt uz tirgus iespējām un strukturēt darījumus atbilstoši ilgtermiņa mērķiem. Šis īpašums labi ilustrē mūsu fokusu – centrālas lokācijas, stabila naudas plūsma un papildu vērtības radīšanas potenciāls,” norāda Kristaps Bērziņš, "Provendi Asset Management" valdes loceklis.
Abas puses norāda, ka sadarbība turpinās, un pašlaik tiek izvērtēti jauni projekti Latvijā un Baltijā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta perspektīvajiem segmentiem, kur iespējams apvienot stabilu ienākumu ģenerēšanu ar aktīvu vērtības pieaugumu.
Par Rietumu Banku
Rietumu Banka ir lielākā Latvijas kapitāla banka un viena no lielākajām bankām Baltijas reģionā. Bankas darbība ir vērsta uz Latvijas, kā arī citu Baltijas un Eiropas valstu lielu un vidēju uzņēmumu, un turīgu privātpersonu apkalpošanu. Bankas klienti ir uzņēmumi, kas strādā tādās nozarēs kā zaļā enerģija, pārtikas un preču ražošana, komerciālā un dzīvojama nekustamā īpašuma attīstīšana, celtniecība, importa un eksporta darījumi, loģistika, tirdzniecība, finanšu pakalpojumi, tehnoloģijas u.c.
Par "Provendi Asset Management"
SIA "Provendi Asset Management AIFP" ir Latvijas Bankā reģistrēts alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks. To dibināja privātu investoru grupa, tostarp "IPAS Indexo". Vadības komandai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze investīciju, komercbanku un nekustamo īpašumu jomās.
Par "Indexo Real Estate Fund"
"Indexo Real Estate Fund" ir neatkarīgs nekustamā īpašuma ieguldījumu fonds, dibināts 2022. gada beigās. Tā mērķis – investēt augstas kvalitātes un zema riska Baltijas reģiona īpašumos (biroju, mazumtirdzniecības, loģistikas un industriālajās ēkās), nodrošinot stabilu naudas plūsmu un pievilcīgu ienesīgumu investoriem. Pašlaik "Indexo Real Estate Fund" portfelī ietilpst 10 īpašumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, veidojot sabalansētu un ilgtspējīgu ieguldījumu portfeli visā Baltijā. Kā arī papildus "Indexo Real Estate Fund" ir parakstījis vienošanos par trīs komerciālo īpašumu – biroju ēkas un mazumtirdzniecības īpašuma Rīgā iegādi.