Vairāk nekā 200 pārkāpumu nepilnās divās nedēļās: policija fiksē būtiskus satiksmes pārkāpumus vienā no Rīgas ielām.
112
Šodien 12:56
Vairāk nekā 200 pārkāpumu divās nedēļās: policija fiksē būtiskus satiksmes pārkāpumus vienā no Rīgas ielām
Rīgas pašvaldības policija brīdina autovadītājus par būtisku Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu Vairoga ielā 26. Novērojumi liecina, ka stundās ar augstāku satiksmes intensitāti daļa autovadītāju izmanto šo ielu, lai apbrauktu sastrēgumus, pārkāpjot ceļa zīmes “Iebraukt aizliegts” prasības.
Lai kontrolētu situāciju, policija vietā izvietojusi pārvietojamo videonovērošanas kameru. Nepilnu divu nedēļu laikā tā fiksējusi vairāk nekā 200 gadījumu, kad autovadītāji ignorējuši aizliegumu. Šobrīd kamera kalpo tikai satiksmes plūsmas uzraudzībai, bet nākotnē tiks izmantota arī pārkāpumu fiksācijai un sodu piemērošanai.
Rīgas pašvaldības policija aicina autovadītājus ievērot ceļa zīmes un Ceļu satiksmes noteikumus, lai nodrošinātu drošību uz ielas.