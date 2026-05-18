Iecavas parkā apskatāms muižas pils makets. FOTO
Iecavā pie Iecavas muižas pils zaļā labirinta atklāts pirmais Bauskas novadā taktilais pils makets, kas pieejams arī cilvēkiem ar redzes traucējumiem un papildināts ar informāciju Braila rakstā un nākotnē arī būs audioapraksts. Ar projektu “Zaļie noslēpumi” un “Atgūtā vēsture” mūsdienīgi atdzīvināta zudušā pils, piedāvājot gan telpisku, gan virtuālu apskati.
Uzsākot projekta “Zaļie noslēpumi” īstenošanu, viena no būtiskākajām iecerēm bija attēlot Iecavas muižas pils kontūras zaļa dzīvžoga labirinta veidā. Šī iecere ir veiksmīgi īstenota jau 2025. gadā, radot unikālu un izzinošu vides objektu bijušās pils vietā, vēsta Bauskas novada pašvaldība.
Tā kā objekta būvdarbu izmaksas iepirkuma rezultātā bija zemākas nekā sākotnēji plānots, veikti projekta grozījumi un par ietaupītajiem līdzekļiem projektā iekļauta vēl viena aktivitāte – Iecavas muižas pils taktilā maketa izveide. Un nu, nepilnu gadu pēc zaļā labirinta atklāšanas, Iecavā tapis jauns un vērtīgs papildinājums – taktils Iecavas muižas pils makets.
Makets ļauj iztēloties, kā pils savulaik izskatījās: tās apjomu, formas un arhitektūras detaļas. Tas ir pieejams gan redzīgiem apmeklētājiem, gan cilvēkiem ar redzes traucējumiem, gan personām ratiņkrēslos. Makets papildināts ar informāciju Braila rakstā un kvadrātkodu audioaprakstam, kas pašlaik vēl tiek izstrādāts. Audioapraksts palīdz;es cilvēkiem ar redzes vai kognitīviem traucējumiem labāk uztvert un izprast objektu.
Audioaprakstu kā papildinājumu dāvina Iecavas pils maketa izstrādātāji – SIA “Socintegra darbnīca”, ar kuru iepirkuma rezultātā noslēgts līgums par kopējo summu 67 735,80 eiro, ieskaitot PVN. SIA “Socintegra darbnīca” ir sociālais uzņēmums, kura mērķis ir veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem pilnvērtīgu iekļaušanos sabiedrībā un nodrošināt vides pieejamību ikvienam. Uzņēmums īsteno projektus un iniciatīvas, kas sekmē sociālo integrāciju, nodrošina līdzvērtīgas iespējas izglītībā, nodarbinātībā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī rada inovatīvus vides piekļūstamības risinājumus.
Taktilā Iecavas muižas pils maketa izstrāde notika vairākos posmos. Sākotnēji, balstoties uz pieejamo informāciju un materiāliem no Imanta Lancmaņa grāmatas “Iecavas muiža. Gross-Eckau”, tika izstrādāti pils rasējumi. Pēc tam tapa pils makets ģipša formātā, bet noslēdzošajā posmā tika izveidots pils metāla lējums.
Makets novietots uz īpaši izveidotas pamatnes, un vides objekts kopumā organiski iekļaujas esošā zaļā labirinta kopskatā, papildinot to gan vizuāli, gan saturiski.
Īpaši nozīmīgi, ka šis ir pirmais tāda veida taktilais vides objekts Bauskas novadā. Tas ir labs piemērs tam, kā tūrisma infrastruktūru iespējams attīstīt mūsdienīgi, vienlaikus saglabājot cieņu pret vēsturi un domājot par pieejamību ikvienam apmeklētājam, uzsver Bauskas novada Tūrisma informācijas centra vadītāja Inese Turkupole-Zilpure.
Pateicoties "Interreg" pārrobežu programmas līdzfinansētajiem projektiem “Zaļie noslēpumi” un “Atgūtā vēsture”, Iecavā simboliski atgriezusies zudusī Iecavas muižas pils. To, ko iedzīvotāji un viesi iepriekš varēja redzēt tikai fotogrāfijās informatīvajos stendos vai tīmekļvietnēs, tagad iespējams iepazīt daudzveidīgā un mūsdienīgā veidā pils vēsturiskajā vietā.
Zaļā dzīvžoga labirints ļauj izstaigāt pils plānojumu un iepazīt tās telpisko izvietojumu. Savukārt taktilais makets sniedz iespēju aplūkot pils kopējo veidolu, fasādes un arhitektūras detaļas. Papildus tam - projekta “Atgūtā vēsture” ietvaros izveidots digitāls risinājums, kas ļauj Iecavas pili apskatīt arī virtuāli, vienlaikus saglabājot harmoniju ar apkārtējo vidi.
Jaunos vides objektus aicināts iepazīt un izbaudīt ikviens iecavnieks, Bauskas novada iedzīvotājs, kā arī tuvāki un tālāki viesi.