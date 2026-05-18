Nāvessodu skaits sasniedzis augstāko līmeni pēdējo 44 gadu laikā
Nāvessodu skaits pasaulē pagājušajā gadā sasniedzis augstāko līmeni kopš 1981. gada, un 17 valstīs tas pērn izpildīts 2707 cilvēkiem, pirmdien paziņojusi cilvēktiesību aizstāvju organizācija "Amnesty International".
"Šis satraucošais nāvessodu piemērošanas pieaugums noticis mazā, izolētā valstu grupā, kas par katru cenu cenšas izpildīt nāvessodus, neskatoties uz nepārtrauktu globālo tendenci no tā atteikties," teikts "Amnesty International" vadītājas Anjesas Kalamāras paziņojumā.
Viņa piesaukusi Ķīnu, Irānu, Ziemeļkoreju, Saūda Arābiju, Jemenu, Kuveitu, Singapūru un ASV, apgalvojot, ka šī "apkaunojošā minoritāte" izmanto nāvessodu, lai sētu bailes, iznīcinātu disidentus un demonstrētu valsts institūciju varu pār neaizsargātiem cilvēkiem un marginalizētām kopienām.
Vislielākais nāvessodu skaits pērn reģistrēts Irānā, kur augstākais soda mērs izpildīts 2159 cilvēkiem, kas ir divtik kā 2024. gadā.
"Amnesty International" norādījusi arī uz Ķīnu kā uz "pasaules vadošo nāvessodu izpildītāju". Organizācija apgalvo, ka tur izpildīti tūkstoši nāvessodu, taču konkrētus skaitļus nav minējusi.
Vismaz 356 nāvessodi pamatā par noziegumiem, kas saistīti ar narkotikām, izpildīti Saūda Arābijā, 47 - ASV, bet 23 - Ēģiptē.
Kopumā 2025. gadā nāvessodu skaits pieaudzis par 78%. Gadu iepriekš tika reģistrēti 1518 nāvessodi.