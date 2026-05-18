Pasaules hokeja čempionātā ASV tiekas ar Somiju un Šveice - ar Vāciju
Latvijas vīriešu hokeja izlase pirmdien pasaules čempionātā nespēlēs, taču A grupā Cīrihē tiksies ASV un Somija, kā arī Šveice un Vācija.
A grupā "Swiss Life" arēnā Cīrihē, kur spēlē arī Latvijas valstsvienība, plkst. 17.20 tiksies Somija un ASV, bet plkst. 21.20 - Šveice un Vācija, šo maču tiešraidē pārraidot Latvijas Televīzijas 7. kanālam (LTV7). Savukārt B grupā Fribūrā šajos pašos laikos vispirms spēlēs Kanāda un Dānija, bet dienas otrajā mačā tiksies Čehija un Zviedrija, spēli tiešraidē translējot LTV7.
Pasaules čempionāta mačus tiešraidē translē LTV7 un Latvijas sabiedrisko mediju tīmekļa vietne "Lsm.lv".
A apakšgrupā pēc divām spēlēm Austrijai, Somijai un Šveicei ir pa sešiem punktiem, ASV un Latvija guvušas pa trīs punktiem, bet Vācija, Ungārija un Lielbritānija ir bez punktiem.
B grupā pa sešiem punktiem ir Kanādai un Slovākijai, četrus punktus guvusi Čehija, pa trīs punktiem ir Zviedrijai un Norvēģijai, divi punkti ir Slovēnijai, bet bez punktiem ir Dānija un Itālija.
Turnīrā 16 komandas ir sadalītas divās grupās, aizvadot pa septiņām spēlēm. Katras grupas četras labākās komandas ceturtdaļfinālā turpinās cīņu par medaļām, bet abu grupu pēdējā vietā palikušās komandas pametīs spēcīgāko divīziju, un nākamgad to vietā spēlēs Ukraina un Kazahstāna.
Pērn Zviedrijā un Dānijā aizvadītajās meistarsacīkstēs par pasaules čempioniem kļuva amerikāņi, kuri finālā pagarinājumā ar 1:0 pārspēja Šveici, bet cīņā par bronzu Zviedrija ar 6:2 sagrāva Dāniju. Latvijas hokejisti apakšgrupā izcīnīja trīs uzvaras un neiekļuva ceturtdaļfinālā, ierindojoties desmitajā vietā.
Pasaules čempionāts Cīrihē un Fribūrā beigsies 31. maijā. Fribūra uzņem B grupas spēles un divus ceturtdaļfināla mačus, bet Cīrihē bez A grupas cīņām notiks arī divi ceturtdaļfināla mači, pusfināla spēles un cīņas par medaļām.
Uz Latvijas izlases spēlēm Šveicē devusies arī aģentūras LETA komanda - sporta ziņu reportieris Aivars Andriksons un fotoreportiere Ieva Leiniša -, lai Latvijas hokejistu gaitām un citiem svarīgākajiem čempionāta notikumiem sekotu līdzi tieši no notikumu vietas. Pasaules čempionāta jaunumi atrodami speciāli veltītajā sadaļā "leta.lv/hockey" un tviterī "@LETAsportsEXTRA".