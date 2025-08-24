Iecavniece Tatjana Paļčuka-Rikāne kļūst par mūsdienu pasaules mākslas leģendu
Iecavas māksliniece Tatjana Paļčuka-Rikāne (starptautiskajā mākslas pasaulē pazīstama kā Tatyana Palchuk) ir kļuvusi par vienu no prestižās starptautiskās balvas “Collectors Art Prize 2025/Art Legends of Our Time” laureātēm. Šī balva reizi divos gados tiek piešķirta izciliem māksliniekiem no visas pasaules, kurus izvēlas starptautiska kuratoru un mākslas kritiķu padome.
Katrs šīs balvas laureāts tiek atzīts kā sava laikmeta mākslas leģenda un viņam tiek veltīta vieta īpašā mākslas grāmatā un tiešsaistes izstādē, kur viņa darbi tiek prezentēti starptautiskai auditorijai. Tatjanas Paļčukas-Rikānes iekļaušana šajā izlasē ir nozīmīgs notikums ne tikai viņas radošajā karjerā, bet arī Iecavas, Bauskas novada un Latvijas kultūras dzīvē, vēsta Bauskas novada pašvaldība: “Esam bezgala lepni, ka mākslinieces darbi turpina iedvesmot un apliecināt Latvijas mākslas spēku pasaules kontekstā! Sveicam Tatjanu Paļčuku-Rikāni ar šo augsto novērtējumu un novēlam turpmākus panākumus mākslas ceļā!” Tatjanas Paļčukas-Rikānes darbus var aplūkot internetā: tpalchuk.eu/paintings.php.
“Collectors Art Prize 2025/Art Legends of Our Time” interneta vietnē teikts: “Šī balva paredzēta māksliniekiem, kuru darbi ir vairāk nekā tikai skaisti - tie uzrunā sirdi un prātu un iztur laika pārbaudi. Šī māksla ir atstājusi spēcīgu iespaidu, un tā ir pelnījusi tikt atzīta par daļu no dzīvās mākslas vēstures. Balva tiek piešķirta ik pēc diviem gadiem, izmantojot rūpīgu starptautisku atlases procesu, ko vada cienījami kuratori, muzeju direktori un kritiķi. Tiek atlasīti tikai tie, kuru darbi demonstrē patiesu māksliniecisku meistarību un atstāj paliekošas pēdas mākslas pasaulē.”
Tatjana Paļčuka-Rikāne ir pieredzējusi Latvijas māksliniece, kura ieguvusi atzinību un atpazīstamību arī starptautiskajā mākslas pasaulē. “Gleznoju tāpat kā elpoju. Man tas ir pilnīgi dabiski, organiski, baudot un nemokot sevi “mākslas mokās”,” teic māksliniece, kuras darbos vērojami mūžīgā skaistuma meklējumi. Savā glezniecībā viņa iedvesmojas no dabas, mākslas darbu radīšanai rodot impulsu apkārtējā vidē un notikumos, piemēram, lietū, debesīs, saules staros, putna lidojumā, soļos parkā, tādējādi darbos cenšoties ienest harmoniju un apkārtējās pasaules skaistumu. Daiļradē jūtama itāļu agrīnās renesanses mākslas, Ziemeļu renesanses mākslas, īpaši holandiešu klusās dabas, ietekme. Arī savā gleznošanas tehnikā māksliniece dara tā, kā senāk renesanses meistari, veidojot freskas. Pirms katra darba gleznošanas māksliniece zīmē, tajā skaitā “kartonu”, kur atrisina kompozīciju līdz smalkākajai detaļai, vēlāk zīmējumu pārnesot uz audekla un gleznojot krāsās, tādēļ gleznas tapšanas process ir samērā ilgs, vēstīja Valmieras muzejs, kad šajā Vidzemes pilsētā pagājušā gada nogalē tika atklāta mākslinieces izstāde.