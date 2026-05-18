Rosina obligātu praktisko eksāmenu šaujamieroču iegādei
Ieroču un munīcijas tirgotājs SIA "Spektrs Security" iesniedzis Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai priekšlikumus grozījumiem Ieroču aprites likumā, rosinot ieviest obligātu praktisko šaušanas eksāmenu visām personām pirms pirmreizējas šaujamieroča iegādes.
Uzņēmums norāda, ka pašlaik persona pašaizsardzībai paredzēta šaujamieroča iegādei kārto tikai teorētisko zināšanu pārbaudījumu, bet praktiskā eksāmena prasība nav noteikta.
Vienlaikus praktiskā šaušanas pārbaude jau patlaban ir obligāta medībām paredzēta vītņstobra šaujamieroča iegādei, lai gan rīcība ar īsstobra šaujamieroci prasa augstāku precizitāti un drošības iemaņas, uzsver uzņēmumā.
Priekšlikumi paredz, ka praktiskais eksāmens būtu jākārto pirms jebkura šaujamieroča pirmreizējas iegādes, turklāt to varētu organizēt gan valsts institūcijas, gan licencētas privātās šautuves, piedaloties sertificētam instruktoram un Valsts policijas amatpersonai.
Tāpat uzņēmums rosina ieviest periodisku prasmju pārbaudi - personām, kuru īpašumā ir pašaizsardzībai reģistrēts šaujamierocis, reizi trijos gados būtu atkārtoti jākārto praktiskais eksāmens.
No šādas prasības būtu atbrīvotas noteiktas personas, piemēram, sportisti ar vismaz otro sporta klasi, sertificēti instruktori un apsardzes darbinieki, kuriem jau ir regulāras pārbaudes. Papildus uzņēmums ierosina noteikt, ka apsardzes darbiniekiem praktiskās šaušanas eksāmens būtu jākārto ne retāk kā reizi gadā.
"Spektrs Security" uzsver, ka šādi grozījumi uzlabotu drošību, jo šaujamieroča izmantošana prasa ne tikai teorētiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, tostarp pareizu satvērienu, drošu apiešanos un spēju rīkoties stresa situācijās.
Saskaņā ar Valsts policijas datiem 2026. gada pirmajā ceturksnī Latvijā bija reģistrēti aptuveni 76 000 šaujamieroču, no tiem ap 11 600 - pašaizsardzībai paredzētie īsstobra ieroči, kuru aprite turpina pieaugt.
Uzņēmums uzsver, ka priekšlikumi neierobežo ieroču apriti, bet ievieš papildu drošības standartus, kas jau tiek piemēroti arī citās Eiropas valstīs.
Jau ziņots, ka parlamentārieši aprīļa beigās pirmajā lasījumā atbalstīja opozīcijā esošās Nacionālās apvienības (NA) izstrādātos grozījumus Ieroču aprites likumā, kas paredz noteikt aizliegumu izsniegt ieroča atļaujas Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, kā arī radīt tiesisku pamatu jau izsniegto atļauju anulēšanai.
NA ieskatā pašreizējā situācija neatbilst nacionālās drošības un sabiedriskās drošības interesēm, jo pieļauj, ka personas, kurām vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsonība, var legāli turēt šaujamieročus Latvijā. NA atzīmē, ka apdraudējumi nacionālajai drošībai šajā jomā vērtējami, pamatojoties uz drošības iestāžu atzinumiem un riska novērtējumiem.
Vienlaikus NA norāda, ka jāņem vērā arī tas, ka līdzīgs ierobežojošs regulējums attiecībā uz Latvijas pilsoņiem, kuri vienlaikus ir Krievijas vai Baltkrievijas pilsoņi, jau ir noteikts Valsts aizsardzības dienesta likumā, kas pieņemts nacionālās drošības interešu aizsardzībai un potenciālu apdraudējumu novēršanai.