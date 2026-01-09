Iecavā sāk būvēt pirmo Baltijā modulāro pulvera lādiņu ražotni
Sperts nozīmīgs solis valsts aizsardzības spēju stiprināšanā. Sākta modulāro pulvera lādiņu komplektēšanas ražotnes jeb “Rollo” būvniecība Iecavas pagastā, ēkas pamatos iemūrējot kapsulu ar vēstījumu nākotnei, vēsta 360TV Ziņas.
Līdz ar militārās rūpnīcas uzbūvēšanu Iecavā, te gadā spēs ražot vismaz 50 tūkstošus modulāro pulvera lādiņu. Tā būs valstij piederoša rūpnīca, jo SIA Valsts Aizsardzības Korporācija simtprocentīgs kapitāldaļu turētājs ir Aizsardzības ministrija. Tā būs pirmā Baltijā, kas sāks ražot artilērijas munīciju.
Produkcija būs bundžām līdzīgi pulvera lādiņi, ko liek apakšā artilērijas šāviņiem. “Tas parāda to, ka mums ir ne tika apņēmība, bet arī konkrēta, praktiska virzība, lai mūsu Bruņotie spēki tiek apgādāti ar šiem lādiņiem, ar to, ka mēs stiprinām piegāžu drošību, stiprinām aizsardzības industriju,” stāsta aizsardzības ministrs Andris Sprūds.
Ražotne izmaksās 26 miljonus eiro un to finansē arī no Latvijas budžeta līdzekļiem. Latvija šo projektu īsteno kopā ar starptautiskiem aizsardzības industrijas uzņēmumiem no Itālijas, Francijas, Norvēģijas un Somijas.
Lai ievērotu drošības prasības, topošā militārā rūpnīcā atradīsies mežā Iecavas pusē, vairākus kilometrus no tuvākajām mājām un svarīgākajiem autoceļiem. Ražotne būs ieguvums arī Latvijas ekonomikai, jo plānots, ka tā strādās ar peļņu. Proti, saražoto tirgosim citām valstīm.
Plānots, ka rūpnīca darbu sāks šī gada otrajā pusē. Lai arī to tikai vēl būvē, drīzumā sāks komplektēt tās komandu, ko veidos 20 – 25 dažāda līmeņa speciālisti.