Balvu novada mērs izdevis rīkojumu, kā rīkoties dronu iespējamo uzlidojumu gadījumā
Reaģējot uz pagājušajā nedēļā Latgalē konstatētajiem dronu incidentiem, Balvu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Trupovnieks noteicis rīcības algoritmu gadījumiem, kad tiek saņemti šūnu apraides paziņojumi par iespējamu apdraudējumu Latvijas gaisa telpā. Rīcības algoritms paredz vienotu kārtību pašvaldības iestādēm, lai nodrošinātu iedzīvotāju drošību un kritisko funkciju nepārtrauktību, informē Balvu novada pašvaldība.
Ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu (šūnu apraides paziņojums) ir izziņots ārpus darba laika un līdz plkst. 6.40 nav paziņots par apdraudējuma beigām:
* mācību process visās izglītības iestādēs, izņemot pirmsskolas izglītības iestādes, tiek organizēts attālināti;
* pirmsskolas izglītības iestādes nodrošina mācību procesu dežūrrežīmā, pilnībā atjaunojot mācību procesu pēc apdraudējuma beigu izziņošanas;
* skolēnu pārvadājumi nenotiek;
* citas pašvaldības iestādes rīkojas saskaņā ar organizācijas "Rīcības plānu", nodrošinot kritisko funkciju veikšanu.
Savukārt, ja brīdinājums par gaisa telpas apdraudējumu (šūnu apraides paziņojums) tiek saņemts iestādes darba laikā:
* izglītības iestādes rīkojas saskaņā ar ar izglītības iestādes izstrādāto "Rīcības plānu", ievērojot atbildīgo dienestu norādījumus un drošības pasākumus;
* citas iestādes rīkojas saskaņā ar organizācijas 'Rīcības plānu', nodrošinot kritisko funkciju veikšanu.
Nacionālie bruņotie spēki kopā ar NATO sabiedrotajiem pastāvīgi monitorē gaisa telpu, lai nodrošinātu spēju nekavējoši reaģēt uz potenciālu apdraudējumu. Nacionālie bruņotie spēki ir pastiprinājuši pretgaisa aizsardzības spējas uz austrumu robežas, nosūtot papildu vienības. Kamēr norisinās Krievijas agresija Ukrainā, tādu gadījumu atkārtošanās, kad Latvijas gaisa telpā ielido vai tai pietuvojas ārvalstu bezpilota lidaparāts, ir iespējama, norāda Balvu novada pašvaldība/