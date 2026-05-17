FOTO: Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu...

Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu
Svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, aizsākot maratona galveno un dalībniekiem piepildītāko dienu.
Kā pirmie trasē devās profesionālie skrējēji, bet drīz pēc tam arī citi dalībnieki.
Svētdien skriešanas svētki turpinās ar garajām distancēm - pusmaratonu, kuram reģistrējies rekordliels skaits - 7142 skrējēju, kā arī maratonu, kurš pirmoreiz pulcēs 3569 skrējējus. Šogad pirmo reizi notiekošajās "Signet Bankas" stafetēs, kurās dalībnieki divatā vai četratā pieveiks pusmaratonu un maratonu, reģistrējušās 223 komandas.
Dienas otrajā pusē, plkst. 12.30, desmit kilometru distancē plānojuši doties 8022 dalībnieku, bet Baltijas lielāko skriešanas notikumu ar startiem plkst. 14.30 un 15.30 noslēgs masveidīgākā 5,7 kilometru distance ar 11 538 skrējējiem, kuri, tieši tāpat kā garāko distanču dalībnieki, savu distanci mēros garām Brīvības piemineklim.
Kā vēstīts, startam "Rimi Rīgas maratona" dažādās distancēs šogad kopā reģistrējušies 46 313 dalībnieki no 116 valstīm, sasniedzot skrējēju reģistrācijas rekordu, kā arī jaunu starptautiskās pārstāvniecības vērienu, informēja maratona organizatori. Pērn maratonam bija reģistrēti 40 122 skrējēji.
Skriešanas svētkus sestdien atklāja Bērnu diena ar 9433 mazo skrējēju dalību. Savukārt Latvijas čempionātam jūdzē jeb DPD jūdzes skrējienam, kurā Artūram Niklāvam Medvedam vīriešu konkurencē izdevās uzstādīt jaunu Latvijas rekordu, sestdienas rītā bija reģistrējušies 6780 dalībnieki. Maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada.